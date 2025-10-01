Paysandu x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Lanterna da competição, Papão ganhou moral após vitória fora de casa sobre o líder Criciúma. Dourado está invicto há nove partidas
Paysandu e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 30ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Paysandu ocupa a 20ª e última posição, com apenas 25 pontos em 29 jogos. Após uma vitória importante sobre o líder Criciúma por 4 a 2, o time busca embalar uma sequência para tentar evitar a queda.
O Dourado vive ótima fase. O Dourado ocupa a 6ª posição na classificação, com 45 pontos, e está invicto há nove partidas. A equipe espera manter a sequência para seguir viva na briga pelo G-4.
Onde assistir Paysandu x Cuiabá ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão Série B - Rodada 30
- Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Maurício Antônio, Thalisson Gabriel e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Garcez, Marlon Douglas e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes.
Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Sander (Gui Mariano) e Calebe; Denilson, Max e David Miguel; Alisson Safira, Alejandro Martínez e Carlos Alberto. Técnico: Eduardo Barros.