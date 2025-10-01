fechar
Paysandu x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Lanterna da competição, Papão ganhou moral após vitória fora de casa sobre o líder Criciúma. Dourado está invicto há nove partidas

Por Luiz Antônio Soterom Publicado em 01/10/2025 às 15:08
Jogadores do Paysandu comemorando gol na Série B
Jogadores do Paysandu comemorando gol na Série B - Jorge Luís Totti/Paysandu

Paysandu e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 30ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Paysandu ocupa a 20ª e última posição, com apenas 25 pontos em 29 jogos. Após uma vitória importante sobre o líder Criciúma por 4 a 2, o time busca embalar uma sequência para tentar evitar a queda.

O Dourado vive ótima fase. O Dourado ocupa a 6ª posição na classificação, com 45 pontos, e está invicto há nove partidas. A equipe espera manter a sequência para seguir viva na briga pelo G-4.

Onde assistir Paysandu x Cuiabá ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão Série B - Rodada 30
  • Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Maurício Antônio, Thalisson Gabriel e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Garcez, Marlon Douglas e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes.

Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Sander (Gui Mariano) e Calebe; Denilson, Max e David Miguel; Alisson Safira, Alejandro Martínez e Carlos Alberto. Técnico: Eduardo Barros.

