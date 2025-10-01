fechar
Onde assistir | Notícia

Vila Nova x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Goianos não venceram suas seis últimas partidas e querem voltar aos eixos com novo treinador. Catarinenses buscam vitória para retornarem à liderança

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/10/2025 às 14:57
Jogadores do Criciúma comemorando gol na temporada 2025
Jogadores do Criciúma comemorando gol na temporada 2025 - Celso da Luz/Criciúma

Vila Nova e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), pela 30ª rodada da Série B, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Como chegam as equipes

O time goiano enfrenta momento turbulento. O time não vence há seis partidas e anunciou a contratação do técnico Umberto Louzer para a sequência da temporada. Atualmente, o Vila Nova está na 13ª colocação, com 38 pontos.

O Criciúma, por sua vez, que seguir vivo na luta pelo acesso. A equipe catarinense perdeu a liderança da competição após ser derrotado em casa diante do Paysandu, por 4 a 2, na rodada anterior. O time espera voltar à ponta da tabela.

Onde assistir Vila Nova x Criciúma ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão Série B - Rodada 30
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.

Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Nícolas e Borasi. Técnico: Eduardo Baptista.

Leia também

Transmissão Coritiba x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão Coritiba x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir
Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags