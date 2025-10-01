Vila Nova x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Goianos não venceram suas seis últimas partidas e querem voltar aos eixos com novo treinador. Catarinenses buscam vitória para retornarem à liderança
Vila Nova e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), pela 30ª rodada da Série B, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).
Como chegam as equipes
O time goiano enfrenta momento turbulento. O time não vence há seis partidas e anunciou a contratação do técnico Umberto Louzer para a sequência da temporada. Atualmente, o Vila Nova está na 13ª colocação, com 38 pontos.
O Criciúma, por sua vez, que seguir vivo na luta pelo acesso. A equipe catarinense perdeu a liderança da competição após ser derrotado em casa diante do Paysandu, por 4 a 2, na rodada anterior. O time espera voltar à ponta da tabela.
Onde assistir Vila Nova x Criciúma ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão Série B - Rodada 30
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.
Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Nícolas e Borasi. Técnico: Eduardo Baptista.