Roma x Lille: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Em grande forma, equipe italiana venceu suas últimas três partidas. Franceses, que confiam no faro de gol de Giroud, vivem fase instávelk
Roma e Lille se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma, pela primeira fase da Liga Europa.
Como chegam as equipes
Os Giallorossi vêm de sequência positiva. Na estreia da Liga Europa, os italianos venceram o Nice por 2 a 1 na estreia da Europa League contra o Nice. No Campeonato Italiano, o time vem de vitória sobre o Verona, por 2 a 0.
O Lille também estreou bem na Liga Europa. Les Dogues venceram o Brann, da Noruega, por 2 a 1, com gol decisivo de Giroud nos minutos finais. No entanto, o time foi derrotado nas duas últimas rodadas da Ligue 1.
Onde assistir Roma x Lille ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pelo canal de Youtube CazéTV.
Ficha técnica
- Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 13h45 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa - Rodada 2
- Local: Stadio Olimpico, Roma (Itália)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
Roma: Svilar; Hermoso, Mancini e N'dicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui e Tsimikas; Soulé e El Shaarawy; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.
Lille: Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Mbemba e Verdonk; Bentaleb e Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson e Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Genésio.