Roma x Lille: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em grande forma, equipe italiana venceu suas últimas três partidas. Franceses, que confiam no faro de gol de Giroud, vivem fase instávelk

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/10/2025 às 14:16
Jogadores da Roma comemoram gol
Jogadores da Roma comemoram gol - Reprodução/ Roma

Roma e Lille se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma, pela primeira fase da Liga Europa.

Como chegam as equipes

Os Giallorossi vêm de sequência positiva. Na estreia da Liga Europa, os italianos venceram o Nice por 2 a 1 na estreia da Europa League contra o Nice. No Campeonato Italiano, o time vem de vitória sobre o Verona, por 2 a 0.

O Lille também estreou bem na Liga Europa. Les Dogues venceram o Brann, da Noruega, por 2 a 1, com gol decisivo de Giroud nos minutos finais. No entanto, o time foi derrotado nas duas últimas rodadas da Ligue 1.

Onde assistir Roma x Lille ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pelo canal de Youtube CazéTV.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 13h45 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Europa - Rodada 2
  • Local: Stadio Olimpico, Roma (Itália)
  • Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini e N'dicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui e Tsimikas; Soulé e El Shaarawy; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Lille: Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Mbemba e Verdonk; Bentaleb e Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson e Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Genésio.

