Transmissão RB Salzburg x Porto ao vivo online grátis: confira onde assistir
Derrotados em suas duas últimas partidas, austríacos vivem má fase e esperam se recuperar contra os portugueses, que lideram sua liga nacional
Na estreia das equipes na Liga Europa, o Porto visitará o Red Bull Salzburg nesta quinta-feira (25/09), às 16h00 (Horário de Brasília). O palco será a Red Bull Arena, em Salzburgo.
Onde assistir RB Salzburg x Porto ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pela CazéTV, no Youtube, de maneira gratuita. Não é obrigatório se inscrever no canal para acompanhar a partida.
Como chegam as equipes
O time austríaco atravessa momento de oscilação. Os Touros não vencem há três rodadas e somam duas derrotas consecutivas no Campeonato Austríaco.
Por outro lado, o Porto chega empolgado devido ao rendimento na atual temporada. Os Dragões possuem uma campanha perfeita no Campeonato Português até o momento e lideram a competição.
Ficha técnica
- Data e Horário: 25/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa - Rodada 1 (Fase de Liga)
- Local: Red Bull Arena, Salzburg (Áustria)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
RB Salzburg: Schiager; Terzi, Rasmussen, Gadou e Lainer; Kjærgaard, Diabaté, Bidstrup e Alajbegovic; Baidoo e Vertessen. Técnico: Thomas Letach.
Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Kiwior, Bednarek e Rosario; Veiga, Varela e Froholdt; Sainz, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli