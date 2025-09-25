Transmissão RB Salzburg x Porto ao vivo online grátis: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Derrotados em suas duas últimas partidas, austríacos vivem má fase e esperam se recuperar contra os portugueses, que lideram sua liga nacional

Na estreia das equipes na Liga Europa, o Porto visitará o Red Bull Salzburg nesta quinta-feira (25/09), às 16h00 (Horário de Brasília). O palco será a Red Bull Arena, em Salzburgo.

Onde assistir RB Salzburg x Porto ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela CazéTV, no Youtube, de maneira gratuita. Não é obrigatório se inscrever no canal para acompanhar a partida.

Como chegam as equipes

O time austríaco atravessa momento de oscilação. Os Touros não vencem há três rodadas e somam duas derrotas consecutivas no Campeonato Austríaco.

Por outro lado, o Porto chega empolgado devido ao rendimento na atual temporada. Os Dragões possuem uma campanha perfeita no Campeonato Português até o momento e lideram a competição.

Ficha técnica

Data e Horário: 25/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

25/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga Europa - Rodada 1 (Fase de Liga)

Liga Europa - Rodada 1 (Fase de Liga) Local: Red Bull Arena, Salzburg (Áustria)

Red Bull Arena, Salzburg (Áustria) Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

RB Salzburg: Schiager; Terzi, Rasmussen, Gadou e Lainer; Kjærgaard, Diabaté, Bidstrup e Alajbegovic; Baidoo e Vertessen. Técnico: Thomas Letach.

Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Kiwior, Bednarek e Rosario; Veiga, Varela e Froholdt; Sainz, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli