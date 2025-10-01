Se o Brasileirão acabasse hoje, quem estaria classificado para a Libertadores? Confira
Vagas brasileiras para a competição continental ainda não estão totalmente definidas devido às disputas da própria competição, além da Copa do Brasil
A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 segue acirrada com o início da 25ª rodada, mas a tabela já permite imaginar como estaria o cenário da próxima edição da Copa Libertadores, caso a competição nacional fosse encerrada hoje.
De acordo com o regulamento atual, o Brasil tem direito a seis vagas diretas na fase de grupos da Libertadores e duas vagas na fase preliminar, distribuídas entre os clubes mais bem colocados da Série A, além dos campeões da Copa do Brasil e da própria Libertadores.
Quem estaria classificado para a Libertadores?
Atualmente, os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são os seguintes clubes: Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Botafogo e Bahia.
São Paulo e Fluminense estariam classificados para a Pré-Libertadores. Porém, o clube carioca pode se classificar diretamente para a competição, caso vença a Copa do Brasil.
Flamengo e Palmeiras seguem vivos na Libertadores. Portanto, caso um desses times vença a competição, o Brasil ganharia uma nova vaga no torneio. O São Paulo se classificaria diretamente para a fase de grupos, enquanto o Red Bull Bragantino disputaria a Pré-Libertadores.
Já em relação à Copa do Brasil, apenas o Cruzeiro é um dos semifinalistas da competição que estaria garantido à Libertadores, além do Fluminense, que estaria na fase preliminar. Alterações na lista de classificados seriam realizadas caso o título vá para um desses grupos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os outros semifinalistas, Corinthians e Vasco, estão fora das posições de vagas para a Libertadores. Portanto, nenhuma mudança precisaria ser realizada. Situação semelhante à do Atlético-MG, que ainda briga pelo título da Copa Sul-Americana.