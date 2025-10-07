Copa do Mundo 2026: Confira os países que podem garantir a vaga na competição nesta Data FIFA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Torneio será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México e será o primeiro a contar com 48 seleções, abrindo caminho para grandes surpresas

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima e todos os países participantes do torneio estão sendo definidos aos poucos.

A competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira a contar com 48 equipes. Com o aumento de países participantes, algumas zebras podem garantir suas vagas.

A próxima Data FIFA marcará a confirmação da classificação de diversas seleções. Algumas surpresas podem garantir a vaga.

Quais países estão próximos de garantir a vaga na Copa do Mundo?

África

A África se prepara para a nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O continente promete ferver, já que vários países podem garantir a vaga na competição ainda nesta semana.

Confira os países africanos que podem garantir a vaga na Copa do Mundo na próxima rodada

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Senegal

Europa

Algumas potências europeias podem garantir a classificação para a próxima Copa do Mundo ainda na próxima Data FIFA.

Confira os países europeus que podem garantir a vaga na Copa do Mundo nesta Data FIFA



Croácia



Eslováquia

Espanha

França

Inglaterra

Noruega

Portugal

Suíça

América do Sul

O continente já encerrou todas as suas rodadas das Eliminatórias. Além dois seis classificados, a Bolívia também segue viva na disputa da repescagem.

Ásia

As eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo seguem em andamento com a disputa da quarta fase, que irá marcar a presença dos países que encerraram a etapa anterior em terceiro e quarto colocados nos seus grupos.

Serão seis países na disputa, divididos em três grupos. Os líderes de cada chave estarão na Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados irão decidir quem irá para a repescagem mundial.

Confira todos os países que irão disputar a quarta fase das Eliminatórias Asiáticas

Arábia Saudita

Catar

Emirados Árabes Unidos

Indonésia

Iraque

Omã

América do Norte, Central e Caribe

A CONCACAF também deve definir logo menos os países garantidos na próxima Copa do Mundo. Algumas nações podem se aproveitar da classificação antecipada de EUA, Canadá e México para voltarem ao torneio após longas ausências.

Confira os países da CONCACAF que devem garantir a vaga na Copa do Mundo nesta Data FIFA