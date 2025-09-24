fechar
CONMEBOL propõe Copa do Mundo com 64 seleções; FIFA avalia tema com cautela

Entidade máxima do futebol sul-americano propõe mudança a partir da Copa do Mundo de 2030, em que serão disputadas partidas na América do Sul

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/09/2025 às 17:52
Troféu da Copa do Mundo
Troféu da Copa do Mundo - Divulgação/ FIFA

Após o aumento de países participantes da Copa do Mundo a partir de 2026, torneio que contará com a participação de 48 seleções, um novo aumento da competição é estudado.

Dirigentes da CONMEBOL se reuniram com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em Nova Iorque, na última terça-feira (23) e sugeriram que a edição de 2030, que terá partidas do torneio realizadas em Paraguai, Uruguai e Argentina, conte com a presença de 64 países.

No momento, o acordo é de que os países sul-americanos recebam apenas uma partida da competição, para celebrar o centenário da Copa do Mundo, que teve sua primeira edição disputada no Uruguai.

O torneio será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos. A proposta enviada pela CONMEBOL prevê que Paraguai, Uruguai e Argentina sejam sede de um grupo da competição. Ou seja, seriam seis jogos disputados em cada um dos países.

A CONMEBOL defende um aumento de seleções participantes da competição de maneira pontual, como medida de celebração aos 100 anos da Copa do Mundo.

Proposta enfrenta resistência ao redor do mundo

No entanto, a proposta não é unânime, já que há resistência de outras confederações, principalmente da UEFA, já que Portugal e Espanha "perderiam" alguns jogos da competição.

Portanto, a própria CONMEBOL admite que a medida seria tomada em benefício aos países da América do Sul. A entidade deve levar o plano ao Conselho da FIFA. Uma nova reunião será realizada no dia 2 de outubro (quinta-feira), em Zurique, na Suíça.

