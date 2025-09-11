fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento Repescagem Copa do Mundo: confira data, formato e seleções participantes

Etapa intercontinental contará com a participação de seis seleções e definirá os dois países últimos classificados à competição mundial

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/09/2025 às 15:34
Troféu da Copa do Mundo, a Taça Fifa
Troféu da Copa do Mundo, a Taça Fifa - Fifa / Reprodução

As Eliminatórias para a Copa do Mundo estão próximas do final e os participantes da competição já estão sendo definidos.

No entanto, os dois últimos países participantes do torneio serão definidos apenas durante o mês de março de 2025, quando será disputada a repescagem mundial.

Seis seleções disputarão as últimas vagas para a Copa do Mundo. Segundo a imprensa internacional, os jogos devem ser disputados no México.

Haverá uma fase semifinal, que contará com a presença das quatro piores seleções de acordo com o ranking da FIFA. As duas melhores se classificam diretamente para a final.

Quem irá disputar a repescagem para a Copa do Mundo?

Até o momento, foram definidos apenas dois participantes da repescagem. A representante sul-americana será a Bolívia, que encerrou as Eliminatórias para a Copa do Mundo em sétimo lugar.

Outro país que também irá disputar a repescagem para a Copa do Mundo será a Nova Caledônia, representante da Oceania.

Ainda serão definidos os representantes dos continentes africano, asiático e da CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe).

Países que podem se classificar para a repescagem

Ásia: Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Arábia Saudita, Iraque e Indonésia.

África: Burkina Faso, Serra Leoa, Guiné-Bissau, Senegal, Congo, Sudão, África do Sul, Benin, Nigéria, Ruanda, Cabo Verde, Camarões, Líbia, Tanzânia, Níger, Zâmbia, Costa do Marfim, Gabão, Argélia, Uganda, Moçambique, Guiné, Botsuana, Namíbia, Libéria, Maláui, Guiné Equatorial, Gana, Madagascar, Comores e Mali.

América do Norte e Central: Suriname, El Salvador, Panamá, Guatemala, Jamaica, Curaçao, Trinidad e Tobago, Bermuda, Costa Rica, Nicarágua, Haiti e Honduras.

