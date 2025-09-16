Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Bávaros venceram a competição em seis oportunidades e buscam nova taça. Londrinos chegam à Liga dos Campeões com moral após a conquista do Mundial
Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado na Allianz Arena, em Munique.
Como chegam as equipes
O Bayern de Munique é um dos maiores vencedores da história da Liga dos Campeões, com seis taças conquistadas. A equipe alemã venceu todos os jogos disputados até o momento na atual temporada.
O Chelsea, por outro lado, é o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes e busca a vitória para iniciar a Champions com moral. A equipe inglesa vem de empate em duelo contra o Brentford, na Premier League, por 2 a 2.
Onde assistir Bayern de Munique x Chelsea ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- TNT (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
- Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)
- Onde Assistir: TNT e HBO Max
Prováveis Escalações
Bayern de Munique: Neuer; Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich; Laimer e Pavlovic; Olise, Luis Díaz, Gnabry e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.