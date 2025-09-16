fechar
Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bávaros venceram a competição em seis oportunidades e buscam nova taça. Londrinos chegam à Liga dos Campeões com moral após a conquista do Mundial

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/09/2025 às 15:12
Gnabry e Olise, jogadores do Bayern, comemoram gol
Gnabry e Olise, jogadores do Bayern, comemoram gol - Reprodução/ Bayern

Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado na Allianz Arena, em Munique.

Como chegam as equipes

O Bayern de Munique é um dos maiores vencedores da história da Liga dos Campeões, com seis taças conquistadas. A equipe alemã venceu todos os jogos disputados até o momento na atual temporada.

O Chelsea, por outro lado, é o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes e busca a vitória para iniciar a Champions com moral. A equipe inglesa vem de empate em duelo contra o Brentford, na Premier League, por 2 a 2.

Onde assistir Bayern de Munique x Chelsea ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
  • Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)
  • Onde Assistir: TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Bayern de Munique: Neuer; Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich; Laimer e Pavlovic; Olise, Luis Díaz, Gnabry e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

