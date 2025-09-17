fechar
Transmissão Ajax x Inter de Milão ao vivo online: confira onde assistir

Holandeses vivem grande fase no início da atual temporada e contam com força da torcida para encararem a atual vice-campeã da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/09/2025 às 14:06
Jogadores da Inter de Milão
Jogadores da Inter de Milão - Reprodução/ Internazionale

Ajax e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (17/06), às 16h00 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela 1ª rodada da fase de grupos da Champions League.

Onde assistir Ajax x Inter de Milão ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Como chegam as equipes

O Ajax inicia a temporada em boa fase, já que está invicto no Campeonato Holandês, com três vitórias e dois empates, o que dá moral para começar forte na Liga dos Campeões, diante de sua torcida.

Já a Inter de Milão entra no confronto num momento em que precisa recuperar o fôlego. Os Nerazzurri perderam dois jogos seguidos na Série A, um deles, o grande clássico contra a Juventus, por 4 a 3.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
  • Local: Johan Cruyff Arena, Amsterdã (Holanda)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaassen, Taylor e Regeer; Berghuis, Weghorst e Godts. Técnico: Johnny Heitinga.

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Christian Chivu.

