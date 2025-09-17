Manchester City x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Manchester City e Napoli se enfrentam na primeira rodada da Champions: City busca recuperação, enquanto o Napoli tenta estender seu sucesso europeu.
Manchester City x Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo acontece no Etihad Stadium, em Manchester.
Como chegam as equipes?
Manchester City
A equipe comandada por Pep Guardiola quer apagar a eliminação precoce da última Champions. O time vem embalado pela vitória por 3 a 0 no clássico contra o Manchester United, com Haaland em boa fase (5 gols na temporada).
Savinho está quase recuperado, enquanto Ait Nouri, Rayan Cherki e Omar Marmoush seguem fora.
Napoli
Atual campeão italiano, busca estender seu sucesso para a Europa. Mantém a base do título e se reforçou com Kevin De Bruyne e Rasmus Höjlund.
Vem de 100% de aproveitamento na Serie A, com três vitórias em três jogos, incluindo o triunfo por 3 a 1 sobre a Fiorentina.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Manchester City x Napoli terá transmissão exclusiva do streaming do HBO Max.
Ficha de jogo
- Data: 18/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester
- Onde assistir: HBO Max
Prováveis escalações
Manchester City
Donnarumma, O’Reilly, Rúben Dias, Gvardiol e Lewis; Reijnders, Nico, Savinho, Bernardo Silva e Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Napoli
Meret, Spinazzola, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, McTominay, Kevin De Bruyne e Politano; Höjlund. Técnico: Antonio Conte.