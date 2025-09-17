fechar
Champions League | Notícia

Manchester City x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Manchester City e Napoli se enfrentam na primeira rodada da Champions: City busca recuperação, enquanto o Napoli tenta estender seu sucesso europeu.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/09/2025 às 15:26
Manchester City comemorando gol pela Champions League
Manchester City comemorando gol pela Champions League - Divulgação/City

Manchester City x Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo acontece no Etihad Stadium, em Manchester.

Como chegam as equipes?

Manchester City

A equipe comandada por Pep Guardiola quer apagar a eliminação precoce da última Champions. O time vem embalado pela vitória por 3 a 0 no clássico contra o Manchester United, com Haaland em boa fase (5 gols na temporada).

Savinho está quase recuperado, enquanto Ait Nouri, Rayan Cherki e Omar Marmoush seguem fora.

Napoli

Atual campeão italiano, busca estender seu sucesso para a Europa. Mantém a base do título e se reforçou com Kevin De Bruyne e Rasmus Höjlund.

Vem de 100% de aproveitamento na Serie A, com três vitórias em três jogos, incluindo o triunfo por 3 a 1 sobre a Fiorentina.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Manchester City x Napoli terá transmissão exclusiva do streaming do HBO Max.

Ficha de jogo

  • Data: 18/09/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, Manchester
  • Onde assistir: HBO Max

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma, O’Reilly, Rúben Dias, Gvardiol e Lewis; Reijnders, Nico, Savinho, Bernardo Silva e Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Napoli

Meret, Spinazzola, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, McTominay, Kevin De Bruyne e Politano; Höjlund. Técnico: Antonio Conte.

Leia também

Jogos de hoje (17) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta quarta-feira
Liga dos Campeões

Jogos de hoje (17) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta quarta-feira
Newscastle x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Champions League

Newscastle x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags