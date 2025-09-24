Chaveamento da Libertadores 2025: Resultados dos jogos de ida e o que Flamengo, Palmeiras e São Paulo precisam para se classificar
Palmeiras e Flamengo levam vantagem para os jogos da volta, enquanto o São Paulo tem dura missão para reverter derrota para LDU; veja
Chegou a hora de definir os semifinalistas da Libertadores 2025! Na última terça-feira (23), o Racing superou o Vélez Sársfield e é o primeiro time classificado.
Nas outras três partidas, três brasileiros envolvidos: São Paulo, Palmeiras e Flamengo.
O Tricolor Paulista é o único que chega com desvantagem para o confronto após perder por 2 x 0, fora de casa, para a LDU.
Palmeiras e Flamengo, por sua vez, venceram seus jogos de ida, ambos por 2 x 1, contra, respectivamente, River Plate e Estudiantes. A diferença fica por conta dos mandos de campo, ao passo que o Verdão decidirá a vaga no Allianz Parque, o Flamengo jogará em La Plata, na Argentina.
Lembrando que não há regra do gol fora na Libertadores.
Veja o que Palmeiras, São Paulo e Flamengo precisam para se classificar para a semifinal da Libertadores
Palmeiras
O Verdão é o primeiro a entrar em campo e recebe o River Plate às 21h30, horário de Brasília, desta quarta-feira (24), no Allianz Parque, em São Paulo.
Com venceu o jogo da ida por 2 x 1, joga pelo empate para se classificar.
Vitória do River Plate por um gol, independente do placar, leva a decisão da vaga para os pênaltis, sem necessidade de prorrogação.
O jogo terá transmissão ao vivo nos seguintes canais:
- Globo, na tv aberta (GRÁTIS)
- Globoplay, no streaming (GRÁTIS)
- geTV, no YouTube (GRÁTIS)
- ESPN, na tv fechada
- Disney+, no streaming
São Paulo
O Tricolor Paulista é o único brasileiro em desvantagem para as partidas de volta e tem uma missão duríssima pela frente.
Se em todas os outros confrontos destas quartas-de-final a vantagem dos vencedores foi de um gol, a da LDU sobre o São Paulo é de dois gols.
Sendo assim, a equipe equatoriana pode perder por até um gol para se classificar.
Ao Tricolor, o resultado mínimo necessário é o de uma vitória por dois gols de diferença, que empataria o placar agregado e levaria a decisão para os pênaltis.
Vencendo por três ou mais gols, o São Paulo garante sua vaga na semifinal em 90 minutos.
O jogo terá transmissão ao vivo nos seguintes canais:
- Paramount+, no streaming
Flamengo
No jogo da ida, no Maracanã, o Mengão venceu por 2 x 1, resultado positivo, mas que tem um certo gosto amargo, uma vez que o gol do Estudiantes saiu aos 46 do segundo tempo.
Sem regra do gol fora, o Flamengo joga pelo empate, mas terá que resistir à forte pressão que a torcida argentina fará no Estadio Jorge Luis Hirschi.
O jogo terá transmissão ao vivo nos seguintes canais:
- ESPN, na tv fechada
- Disney+, no streaming
Chaveamento da Libertadores 2025
Semifinal 1
- São Paulo ou LDU X River Plate ou Palmeiras
Semifinal 2
- Racing X Flamengo ou Estudiantes