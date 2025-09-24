fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento da Libertadores 2025: Resultados dos jogos de ida e o que Flamengo, Palmeiras e São Paulo precisam para se classificar

Palmeiras e Flamengo levam vantagem para os jogos da volta, enquanto o São Paulo tem dura missão para reverter derrota para LDU; veja

Por Victor Peixoto Publicado em 24/09/2025 às 16:24 | Atualizado em 24/09/2025 às 16:39
Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os times brasileiros vivos na Libertadores
Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os times brasileiros vivos na Libertadores - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Chegou a hora de definir os semifinalistas da Libertadores 2025! Na última terça-feira (23), o Racing superou o Vélez Sársfield e é o primeiro time classificado.

Nas outras três partidas, três brasileiros envolvidos: São PauloPalmeiras Flamengo.

O Tricolor Paulista é o único que chega com desvantagem para o confronto após perder por 2 x 0, fora de casa, para a LDU

Palmeiras e Flamengo, por sua vez, venceram seus jogos de ida, ambos por 2 x 1, contra, respectivamente, River Plate Estudiantes. A diferença fica por conta dos mandos de campo, ao passo que o Verdão decidirá a vaga no Allianz Parque, o Flamengo jogará em La Plata, na Argentina.

Lembrando que não há regra do gol fora na Libertadores.

Veja o que Palmeiras, São Paulo e Flamengo precisam para se classificar para a semifinal da Libertadores

Palmeiras

O Verdão é o primeiro a entrar em campo e recebe o River Plate às 21h30, horário de Brasília, desta quarta-feira (24), no Allianz Parque, em São Paulo.

Com venceu o jogo da ida por 2 x 1, joga pelo empate para se classificar.

Vitória do River Plate por um gol, independente do placar, leva a decisão da vaga para os pênaltis, sem necessidade de prorrogação.

O jogo terá transmissão ao vivo nos seguintes canais:

  • Globo, na tv aberta (GRÁTIS)
  • geTV, no YouTube (GRÁTIS)
  • ESPN, na tv fechada
  • Disney+, no streaming

São Paulo

O Tricolor Paulista é o único brasileiro em desvantagem para as partidas de volta e tem uma missão duríssima pela frente.

Se em todas os outros confrontos destas quartas-de-final a vantagem dos vencedores foi de um gol, a da LDU sobre o São Paulo é de dois gols.

Sendo assim, a equipe equatoriana pode perder por até um gol para se classificar.

Ao Tricolor, o resultado mínimo necessário é o de uma vitória por dois gols de diferença, que empataria o placar agregado e levaria a decisão para os pênaltis.

Vencendo por três ou mais gols, o São Paulo garante sua vaga na semifinal em 90 minutos.

O jogo terá transmissão ao vivo nos seguintes canais:

  • Paramount+, no streaming

Flamengo

No jogo da ida, no Maracanã, o Mengão venceu por 2 x 1, resultado positivo, mas que tem um certo gosto amargo, uma vez que o gol do Estudiantes saiu aos 46 do segundo tempo.

Sem regra do gol fora, o Flamengo joga pelo empate, mas terá que resistir à forte pressão que a torcida argentina fará no Estadio Jorge Luis Hirschi.

O jogo terá transmissão ao vivo nos seguintes canais:

  • ESPN, na tv fechada
  • Disney+, no streaming

Chaveamento da Libertadores 2025

Semifinal 1

  • São Paulo ou LDU River Plate ou Palmeiras

Semifinal 2

  • Racing Flamengo ou Estudiantes

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Leia também

Chaveamento da Libertadores 2025: Flamengo e São Paulo decidem as 2 últimas vagas na semifinal nesta quinta (25/09)
Tabela

Chaveamento da Libertadores 2025: Flamengo e São Paulo decidem as 2 últimas vagas na semifinal nesta quinta (25/09)
Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 4 jogos de volta das quartas de final e classificados
Tabela

Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 4 jogos de volta das quartas de final e classificados

Compartilhe

Tags