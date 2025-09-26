fechar
Onde assistir | Notícia

Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado no Gre-Nal na rodada anterior, Colorado inicia sua trajetória sob o comando de Ramón Díaz, contratado após demissão de Roger Machado

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/09/2025 às 13:10
Jogadores do Internacional celebram gol de Alan Patrick
Jogadores do Internacional celebram gol de Alan Patrick - Ricardo Duarte/Internacional

Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado (27/09), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A.

Como chegam as equipes

O Juventude está em situação crítica na parte de baixo da tabela, atualmente na 18ª colocação, com 21 pontos. A equipe de Caxias do Sul foi derrotada pelo Mirassol, por 2 a 0.

O Colorado ocupa a 14ª colocação na classificação, com 27 pontos. O Inter vem de derrota no Gre-Nal, pelo placar de 3 a 2, resultado que custou a demissão de Roger Machado. Para seu lugar, foi contratado o argentino Ramón Díaz.

Onde assistir Juventude x Internacional ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelo pay-per-view Premiere.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 27/09 (sábado) - 18h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão Série A - Rodada 25
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Luis Mandaca e Nenê; Batalla, Gabriel Veron e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Internacional: Rochet; Victor Gabriel, Vitão, Mercado e Alan Benítez; Bruno Henrique e Thiago Maia; Bruno Tabata e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Pablo Fernandez (interino).

