Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Derrotado no Gre-Nal na rodada anterior, Colorado inicia sua trajetória sob o comando de Ramón Díaz, contratado após demissão de Roger Machado
Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado (27/09), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A.
Como chegam as equipes
O Juventude está em situação crítica na parte de baixo da tabela, atualmente na 18ª colocação, com 21 pontos. A equipe de Caxias do Sul foi derrotada pelo Mirassol, por 2 a 0.
O Colorado ocupa a 14ª colocação na classificação, com 27 pontos. O Inter vem de derrota no Gre-Nal, pelo placar de 3 a 2, resultado que custou a demissão de Roger Machado. Para seu lugar, foi contratado o argentino Ramón Díaz.
Onde assistir Juventude x Internacional ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelo pay-per-view Premiere.
Ficha técnica
- Data e Horário: 27/09 (sábado) - 18h30 (horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão Série A - Rodada 25
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Luis Mandaca e Nenê; Batalla, Gabriel Veron e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Internacional: Rochet; Victor Gabriel, Vitão, Mercado e Alan Benítez; Bruno Henrique e Thiago Maia; Bruno Tabata e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Pablo Fernandez (interino).