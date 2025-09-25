Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional 2025; veja a lista dos indicados
Novela "Mania de Você", reportagens do "Fantástico" e do "Repórter Record", além de três produções infantis, disputam o prêmio deste ano
A produção audiovisual brasileira foi mais uma vez reconhecida internacionalmente. O Brasil conquistou oito indicações na lista de finalistas do 53º Emmy Internacional, o mais importante prêmio da televisão mundial para programas produzidos fora dos Estados Unidos. Os indicados foram anunciados nesta quinta-feira (25).
A cerimônia de premiação está marcada para o dia 24 de novembro, em Nova York.
Além das indicações nas categorias competitivas, o presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, receberá o prêmio honorário Directorate Award, concedido a personalidades com impacto significativo na produção televisiva global.
Confira os 8 indicados do Brasil:
Melhor Telenovela:
- Mania de Você
Melhor Noticiário:
- Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança
Melhor Programa de Atualidades:
- Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados
Melhor Documentário:
- O Prazer é Meu
Melhor Programa Artístico:
- Herchcovitch; Exposto
Melhor Programa Infantil: Animação:
- Lupi & Baduki
Melhor Programa Infantil: Factual:
- Bora, O Pódio é Nosso
Melhor Programa Infantil: Live-Action:
- Luz