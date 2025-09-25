Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional 2025; veja a lista dos indicados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novela "Mania de Você", reportagens do "Fantástico" e do "Repórter Record", além de três produções infantis, disputam o prêmio deste ano

A produção audiovisual brasileira foi mais uma vez reconhecida internacionalmente. O Brasil conquistou oito indicações na lista de finalistas do 53º Emmy Internacional, o mais importante prêmio da televisão mundial para programas produzidos fora dos Estados Unidos. Os indicados foram anunciados nesta quinta-feira (25).

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 24 de novembro, em Nova York.

Além das indicações nas categorias competitivas, o presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, receberá o prêmio honorário Directorate Award, concedido a personalidades com impacto significativo na produção televisiva global.

Confira os 8 indicados do Brasil:

Melhor Telenovela:

Mania de Você

Melhor Noticiário:

Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança

Melhor Programa de Atualidades:

Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados

Melhor Documentário:

O Prazer é Meu

Melhor Programa Artístico:

Herchcovitch; Exposto

Melhor Programa Infantil: Animação:

Lupi & Baduki

Melhor Programa Infantil: Factual:

Bora, O Pódio é Nosso

Melhor Programa Infantil: Live-Action: