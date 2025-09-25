fechar
Cultura | Notícia

Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional 2025; veja a lista dos indicados

Novela "Mania de Você", reportagens do "Fantástico" e do "Repórter Record", além de três produções infantis, disputam o prêmio deste ano

Por JC Publicado em 25/09/2025 às 23:27
Imagem do elenco de "Mania de Você"
Imagem do elenco de "Mania de Você" - DIVULGAÇÃO/ GLOBO

Clique aqui e escute a matéria

A produção audiovisual brasileira foi mais uma vez reconhecida internacionalmente. O Brasil conquistou oito indicações na lista de finalistas do 53º Emmy Internacional, o mais importante prêmio da televisão mundial para programas produzidos fora dos Estados Unidos. Os indicados foram anunciados nesta quinta-feira (25).

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 24 de novembro, em Nova York.

Além das indicações nas categorias competitivas, o presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, receberá o prêmio honorário Directorate Award, concedido a personalidades com impacto significativo na produção televisiva global.

Leia Também

Confira os 8 indicados do Brasil:

Melhor Telenovela:

  • Mania de Você

Melhor Noticiário:

  • Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança

Melhor Programa de Atualidades:

  • Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados

Melhor Documentário:

  • O Prazer é Meu

Melhor Programa Artístico:

  • Herchcovitch; Exposto

Melhor Programa Infantil: Animação:

  • Lupi & Baduki

Melhor Programa Infantil: Factual:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Bora, O Pódio é Nosso

Melhor Programa Infantil: Live-Action:

  • Luz

Leia também

Jovens da UFPE estreiam documentário sobre fauna urbana no Cinema da Fundação
Documentário

Jovens da UFPE estreiam documentário sobre fauna urbana no Cinema da Fundação
Carlinhos de Jesus comanda noite de dança no Recife neste sábado (27)
DANÇA

Carlinhos de Jesus comanda noite de dança no Recife neste sábado (27)

Compartilhe

Tags