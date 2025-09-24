fechar
Observatório da Tv | Notícia

A série de sucesso da HBO que teve sua audiência triplicada após vitória no Emmy 2025

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/09/2025 às 7:08
Clique aqui e escute a matéria

A série médica The Pitt vive seu auge após a consagração no Emmy 2025, quando levou para casa cinco estatuetas. De acordo com a Warner Bros. Discovery, a audiência global da produção triplicou na semana seguinte à premiação, alcançando a marca de 18 milhões de espectadores por episódio, o melhor resultado desde abril.

O impacto foi imediato: só nos Estados Unidos, a HBO Max registrou 60,2 milhões de minutos assistidos no dia 15 de setembro, primeira segunda-feira após a cerimônia, segundo dados da Luminate. O número representa um salto de 142% em relação à semana anterior, consolidando The Pitt como um fenômeno do catálogo da plataforma.

Criada por R. Scott Gemmill, a série se estrutura em plantões médicos que se desenrolam em tempo real: cada episódio mostra uma hora contínua de acontecimentos dentro do hospital. A produção resgata a atmosfera de E.R. – Plantão Médico, trazendo de volta nomes como Noah Wyle, agora no papel do veterano Dr. Robby. A direção criativa também conta com John Wells, produtor executivo do clássico dos anos 1990.

Com a segunda temporada confirmada para janeiro de 2026, The Pitt vai retratar um plantão de 15 horas ambientado no feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA. O enredo promete novas tensões, incluindo o retorno de Dr. Langdon (Patrick Ball), envolvido em escândalos na temporada anterior. O elenco também ganha reforços como Sepideh Moafi, Charles Baker, Irene Choi, Laëtitia Hollard e Lucas Iverson, ampliando ainda mais a expectativa em torno da série.

