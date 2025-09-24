Lula encontra Zelensky e diz que não há "saída militar" para guerra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente brasileiro defendeu diálogo entre as partes e "maior engajamento da ONU na busca por uma solução negociada, que leve em conta segurança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quarta-feira (24), em Nova York (EUA), com o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky.

De acordo com o comunicado da Presidência da República, o encontro ocorreu a pedido do mandatário ucraniano e paralelo à Assembleia Geral da ONU.

No encontro, Lula reiterou que a solução para o conflito entre Ucrânia e Rússia, que já dura mais de três anos, não passa por uma "saída militar".

O presidente brasileiro defendeu diálogo entre as partes e "maior engajamento da ONU na busca por uma solução negociada, que leve em conta as preocupações de segurança dos dois lados", diz a nota.

Para Lula, o primeiro passo da negociação deve ser a instituição de regras para um cessar-fogo.



Segundo a nota, Zelensky agradeceu os esforços de Lula em "encontrar caminhos para a paz, explorando possibilidade de diálogo com outros países", ao citar a criação do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa liderada por Brasil e China.

"É bom que haja sinais do Brasil de que apoia, acima de tudo, um cessar-fogo e a paz para o povo ucraniano", afirmou Zelensky após o encontro.

O líder ucraniano afirmou ainda que os dois acertaram conversas futuras sobre comércio e economia.

"O presidente Lula me disse que fará o possível para trazer a paz para mais perto da Ucrânia. Sou grato a ele por sua posição clara", acrescentou.

*Com informações da Presidência da República do Brasil e da Agência Reuters