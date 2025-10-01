"Vai ser guerra", afirma Bruno Mezenga sobre decisão entre Guarani x Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mezenga deve ser titular de novo no ataque junto com Igor Bolt e Hélio Borges no "jogo do ano" diante do Bugre, no Brinco de Ouro, em Campinas

O atacante Bruno Mezenga não poupou adjetivos ao descrever o clima para o próximo compromisso do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Com o acesso à Segunda Divisão dependendo de duas vitórias, o centroavante alvirrubro classificou o confronto contra o Guarani como uma verdadeira batalha.

"Vai ser um jogo com cara de decisão mesmo. Vai ser guerra. Realmente vai ser difícil no sábado e nenhum adversário, até hoje, entregou nada para a gente de graça. Tudo nós tivemos que conquistar e batalhar com determinação", destacou Mezenga.

O jogador reforçou que o Guarani é um "adversário também bastante qualificado", exigindo o máximo do Timbu. "Temos que estar preparados, tanto fisicamente, quanto mentalmente, para este jogo", comentou.

Ciente de que o Náutico precisa vencer fora de casa para pavimentar o caminho do acesso, Mezenga ressaltou que a chave para o sucesso está no controle da atitude e da intensidade da própria equipe.

"Nós temos controle do que nós podemos fazer, da nossa entrega, da nossa determinação dentro de campo e da intensidade. Nós não conseguimos controlar as ações dos outros, mas o nosso nós podemos", afirmou o atacante.

"Podemos entrar determinados a vencer, fazer o jogo das nossas vidas contra o Guarani para poder fazer a partida realmente decisiva contra o Brusque em casa", completou Mezenga.

Próximo jogo do Náutico

Após o empate com a Ponte Preta, o Náutico visita o Guarani, neste sábado (4), às 17h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O duelo é válido penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C. Na chave do Timbu, a Ponte Preta já garantiu o acesso e possui 10 pontos na liderança. Bugre e Timbu estão na 2ª e 3ª colocação com seis e quatro pontos, respectivamente.