fechar
Nautico | Notícia

Náutico perde Vinícius para jogo contra Guarani e pode ganhar reforço na defesa

O Timbu joga mais uma decisão, na próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Por Davi Saboya Publicado em 30/09/2025 às 20:32
Vin&iacute;cius, atacante do N&aacute;utico
Vinícius, atacante do Náutico - Gabriel França/Náutico

O Náutico não contará com o atacante Vinícius no próximo jogo contra o Guarani. Com uma lesão grau um na coxa, o jogador, que ficou de fora do jogo passado, continua em recuperação no departamento médico. Depois do empate com a Ponte Preta, na última rodada, o técnico Hélio dos Anjos já tratava a situação como "muito difícil".

Leia Também

"Sobre o Vinícius, a gente acha muito difícil. É um processo complicado, grau um, é muito pequeno, mas grau um é dez dias, quinze dias", disse Hélio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sem Vinícius, o treinador deve repetir o ataque alvirrubro. Assim, o pelotão de frente será formado por Hélio Borges, Igor Bolt e Bruno Mezenga.

Reforço na defesa do Náutico

Por outro lado, o zagueiro Carlinhos pode ser relacionado para a decisão contra o Guarani. O defensor já se encontra na transição física e a tendência é que fique como opção no banco de reservas.

A zaga do Náutico deve ser formada por João Maistro e Mateus Silva. Esse último ficou de fora dos jogos com a Ponte Preta, pois ainda possui vínculo com a Macaca.

O zagueiro Índio, que saiu do empate com a Ponte Preta sentindo dores musculares na coxa, deve ficar de fora da partida.

O jogo do Náutico contra o Guarani acontece neste sábado (4), às 17h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O duelo é válido pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C.

A equipe alvirrubra depende apenas de si para conquistar o acesso à Série B. Ou seja, precisa ganhar do Guarani e também do Brusque, na última rodada, dentro de casa.

Leia também

Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história
Arena Pernambuco

Com recorde do Santa Cruz, veja maiores públicos da Arena de Pernambuco na história
Série C: confira as chances de classificação do Náutico no quadrangular antes do duelo contra o Guarani
Série C

Série C: confira as chances de classificação do Náutico no quadrangular antes do duelo contra o Guarani

Compartilhe

Tags