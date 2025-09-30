Náutico perde Vinícius para jogo contra Guarani e pode ganhar reforço na defesa
O Timbu joga mais uma decisão, na próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas
O Náutico não contará com o atacante Vinícius no próximo jogo contra o Guarani. Com uma lesão grau um na coxa, o jogador, que ficou de fora do jogo passado, continua em recuperação no departamento médico. Depois do empate com a Ponte Preta, na última rodada, o técnico Hélio dos Anjos já tratava a situação como "muito difícil".
"Sobre o Vinícius, a gente acha muito difícil. É um processo complicado, grau um, é muito pequeno, mas grau um é dez dias, quinze dias", disse Hélio.
Sem Vinícius, o treinador deve repetir o ataque alvirrubro. Assim, o pelotão de frente será formado por Hélio Borges, Igor Bolt e Bruno Mezenga.
Reforço na defesa do Náutico
Por outro lado, o zagueiro Carlinhos pode ser relacionado para a decisão contra o Guarani. O defensor já se encontra na transição física e a tendência é que fique como opção no banco de reservas.
A zaga do Náutico deve ser formada por João Maistro e Mateus Silva. Esse último ficou de fora dos jogos com a Ponte Preta, pois ainda possui vínculo com a Macaca.
O zagueiro Índio, que saiu do empate com a Ponte Preta sentindo dores musculares na coxa, deve ficar de fora da partida.
O jogo do Náutico contra o Guarani acontece neste sábado (4), às 17h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O duelo é válido pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C.
A equipe alvirrubra depende apenas de si para conquistar o acesso à Série B. Ou seja, precisa ganhar do Guarani e também do Brusque, na última rodada, dentro de casa.