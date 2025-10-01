Presidente da FPF confirma Maguary na Copa do Brasil 2026; Náutico teria chances por outras vias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Náutico não conseguiu a classificação para a Copa do Brasil via Estadual; Timbu ainda teria chances de vaga por outros critérios estabelecidos

Com a mudança na Copa do Brasil, que ampliou o número de participantes de 92 para 126 clubes já em 2026, criou-se uma expectativa de que o Náutico poderia jogar a competição nacional do ano que vem. Contudo, isso não deve acontecer. Pelo menos não via vaga estadual.

Em contato com o Blog do Torcedor, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, informou que essa vaga deve ir ao Maguary, quatro colocado do Pernambucano 2025. Assim, os classificados seriam: Sport, Retrô, Santa Cruz e Maguary.

O Timbu não obteve vaga via Estadual. Contudo, alimentava a chance de ir para a Copa do Brasil com a quarta vaga de Pernambuco uma vez que tem o segundo melhor ranking nacional entre os times do Estado. Ou seja, se o critério fosse o Ranking Nacional de Clubes, o Náutico teria direito à vaga. O que não deve ser aplicado pela FPF-PE.

Náutico ainda pode ter vaga?

Sem essa vaga via Estado, há outras três chances para o Náutico. São elas:

Ganhar a Série C - que dá vaga na terceira fase da Copa do Brasil;

O Santa Cruz ganhar a Série D - o que abriria mais uma vaga para o Estado; O Santa iria para a terceira fase direto;

O Sport se manter na Série A - os clubes do Brasileirão vão direto para a quinta fase, o que abriria vaga no Estado.

Só que até mesmo essas vagas são consideras complexas. O Náutico é apenas terceiro no grupo dele no quadrangular do acesso e para ser campeão tem que chegar na final da Série C, sendo primeiro na sua chave. Problema que tem apenas 4 pontos, faltando 6 para disputar. O líder é a Ponte com 10 pontos já. Ou seja, é preciso que o Náutico vença seus dois jogos e a Ponte perca seus dois jogos. Ainda assim, teria que decidir a classificação nos critérios de desempate. Isso fora jogar a final e ganhar.

No caso do Santa Cruz, o cenário é mais concreto já que o Tricolor só depende dele. Ainda assim, perdeu a ida, em casa, por 2x1, para o Barra. Assim, tem que tirar a desvantagem para ser campeão.

Já o cenário que envolve o Sport é ainda mais improvável, uma vez que o Leão tem 95% de chances de rebaixamento.