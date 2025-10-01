Presidente da FPF confirma Maguary na Copa do Brasil 2026; Náutico teria chances por outras vias
Náutico não conseguiu a classificação para a Copa do Brasil via Estadual; Timbu ainda teria chances de vaga por outros critérios estabelecidos
Com a mudança na Copa do Brasil, que ampliou o número de participantes de 92 para 126 clubes já em 2026, criou-se uma expectativa de que o Náutico poderia jogar a competição nacional do ano que vem. Contudo, isso não deve acontecer. Pelo menos não via vaga estadual.
Em contato com o Blog do Torcedor, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, informou que essa vaga deve ir ao Maguary, quatro colocado do Pernambucano 2025. Assim, os classificados seriam: Sport, Retrô, Santa Cruz e Maguary.
O Timbu não obteve vaga via Estadual. Contudo, alimentava a chance de ir para a Copa do Brasil com a quarta vaga de Pernambuco uma vez que tem o segundo melhor ranking nacional entre os times do Estado. Ou seja, se o critério fosse o Ranking Nacional de Clubes, o Náutico teria direito à vaga. O que não deve ser aplicado pela FPF-PE.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Náutico ainda pode ter vaga?
Sem essa vaga via Estado, há outras três chances para o Náutico. São elas:
- Ganhar a Série C - que dá vaga na terceira fase da Copa do Brasil;
- O Santa Cruz ganhar a Série D - o que abriria mais uma vaga para o Estado; O Santa iria para a terceira fase direto;
- O Sport se manter na Série A - os clubes do Brasileirão vão direto para a quinta fase, o que abriria vaga no Estado.
Só que até mesmo essas vagas são consideras complexas. O Náutico é apenas terceiro no grupo dele no quadrangular do acesso e para ser campeão tem que chegar na final da Série C, sendo primeiro na sua chave. Problema que tem apenas 4 pontos, faltando 6 para disputar. O líder é a Ponte com 10 pontos já. Ou seja, é preciso que o Náutico vença seus dois jogos e a Ponte perca seus dois jogos. Ainda assim, teria que decidir a classificação nos critérios de desempate. Isso fora jogar a final e ganhar.
No caso do Santa Cruz, o cenário é mais concreto já que o Tricolor só depende dele. Ainda assim, perdeu a ida, em casa, por 2x1, para o Barra. Assim, tem que tirar a desvantagem para ser campeão.
Já o cenário que envolve o Sport é ainda mais improvável, uma vez que o Leão tem 95% de chances de rebaixamento.