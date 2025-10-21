fechar
Jogos de hoje (21/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia marca o inicio da 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League, além da primeira semifinal da Copa Sul-Americana e outras competições

Por Robert Sarmento Publicado em 21/10/2025 às 4:08
Hulk celebra gol pelo Atlético-MG na temporada 2025
Hulk celebra gol pelo Atlético-MG na temporada 2025 - Pedro Souza/Atlético-MG

Com o fim da Data FIFA de outubro para Seleções, os jogos de hoje (21/10) destacam o retorno das principais competições internacionais, por exemplo na Europa e América do Sul.

O Atlético-MG em campo pela Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, no Equador, pela ida das quartas de final, enquanto pela Champions League há nove confrontos no dia.

Jogos de futebol hoje (21/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

UEFA Champions League

3ª rodada - Fase de Liga

  • 13h45 - Barcelona x Olympiacos - TNT e HBO Max
  • 13h45 - Kairat x Pafos - Space e HBO Max
  • 16h - Arsenal x Atlético de Madrid - SBT, +SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Villarreal x Manchester City -  HBO Max
  • 16h - Bayer Leverkusen x PSG - HBO Max
  • 16h - Newcastle x Benfica - HBO Max
  • 16h - Copenhague x Borussia Dortmund - HBO Max
  • 16h - Union Saint-Gilloise x Internazionale - HBO Max
  • 16h - PSV x Napoli - HBO Max

Copa Sul-Americana

Jogo de ida - Semifinal

  • 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - SBT, +SBT, ESPN e Disney+

AFC Champions League Elite

3ª rodada - Fase de grupos

  • 15h15 - Al Hilal x Al Sadd - ESPN4 e Disney+

Campeonato Argentino

13ª rodada - Clasura

  • 19h15 - Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia - Disney+

EFL Championship

11ª rodada

  • 16h - Bristol City x Southampton - Disney+

Mundial Feminino Sub-17

2ª rodada - Fase de grupos

  • 10h - Coreia do Norte x Camarões - FIFA+
  • 13h - Costa Rica x Brasil - CazéTV e FIFA+
  • 13h - EUA x China - FIFA+
  • 16h - Marrocos x Itália - CazéTV e FIFA+
  • 16h - Holanda x México - FIFA+
  • 16h - Noruega x Equador

Liga MX

14ª rodada - Apertura

  • 22h - América-MEX x Puebla - SportyNet

  • 00h05 - Monterrey x Juárez - SportyNet

Copa Centro-Americana

Jogo de ida - Qualificatórias

  • 23h - Cartaginés x Motagua - Disney+

