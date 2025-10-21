Jogos de hoje (21/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia marca o inicio da 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League, além da primeira semifinal da Copa Sul-Americana e outras competições
Com o fim da Data FIFA de outubro para Seleções, os jogos de hoje (21/10) destacam o retorno das principais competições internacionais, por exemplo na Europa e América do Sul.
O Atlético-MG em campo pela Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, no Equador, pela ida das quartas de final, enquanto pela Champions League há nove confrontos no dia.
Jogos de futebol hoje (21/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
UEFA Champions League
3ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - Barcelona x Olympiacos - TNT e HBO Max
- 13h45 - Kairat x Pafos - Space e HBO Max
- 16h - Arsenal x Atlético de Madrid - SBT, +SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Villarreal x Manchester City - HBO Max
- 16h - Bayer Leverkusen x PSG - HBO Max
- 16h - Newcastle x Benfica - HBO Max
- 16h - Copenhague x Borussia Dortmund - HBO Max
- 16h - Union Saint-Gilloise x Internazionale - HBO Max
- 16h - PSV x Napoli - HBO Max
Copa Sul-Americana
Jogo de ida - Semifinal
- 21h30 - Independiente del Valle x Atlético-MG - SBT, +SBT, ESPN e Disney+
AFC Champions League Elite
3ª rodada - Fase de grupos
- 15h15 - Al Hilal x Al Sadd - ESPN4 e Disney+
Campeonato Argentino
13ª rodada - Clasura
- 19h15 - Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia - Disney+
EFL Championship
11ª rodada
- 16h - Bristol City x Southampton - Disney+
Mundial Feminino Sub-17
2ª rodada - Fase de grupos
- 10h - Coreia do Norte x Camarões - FIFA+
- 13h - Costa Rica x Brasil - CazéTV e FIFA+
- 13h - EUA x China - FIFA+
- 16h - Marrocos x Itália - CazéTV e FIFA+
- 16h - Holanda x México - FIFA+
- 16h - Noruega x Equador
Liga MX
14ª rodada - Apertura
- 22h - América-MEX x Puebla - SportyNet
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 00h05 - Monterrey x Juárez - SportyNet
Copa Centro-Americana
Jogo de ida - Qualificatórias
- 23h - Cartaginés x Motagua - Disney+