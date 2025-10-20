Santa Cruz acerta contratação de Pedro Costa, do Remo
Lateral-direito tem 32 anos, acumula uma passagem pelo Retrô entre 2022 e 2023 e já teria assinado um pré-contrato com a Cobra Coral
O Santa Cruz acertou com o seu segundo reforço para a temporada 2026. Trata-se do lateral-direito Pedro Costa, que pertence ao Remo, com quem tem contrato até dezembro.
A informação é do ge que afirma ainda que o jogador de 32 anos já assinou um pré-contrato com a Cobra Coral para um vínculo que será válido até dezembro do próximo ano.
Como chegará ao Arruda após o término do contrato com a equipe paraense, Pedro Costa será uma contratação não onerosa, ou seja, sem custos de transferência para o Santa Cruz, à exceção de eventuais luvas que tenham sido ou venham a ser oferecidas ao atleta e seu staff.
Pelo Remo, o jogador disputou apenas 9 partidas, todas pela Série B, sendo titular em apenas três delas, sendo a última no clássico contra o Paysandu no dia 14, onde atuou por todos os 90 minutos. No jogo do dia 18, contra o Athletic, não saiu do banco.
Ao todo foram 389 minutos jogados com a camisa azulina, nenhum gol marcado e uma única assistência.
Além do Remo, Pedro Costa acumula passagens por equipes como Tombense, Avaí, Botafogo-SP e Retrô, por onde atuou entre 2022 e 2023.