Além de Thiaguinho, mais dois jogadores com contrato devem deixar o Santa Cruz
O técnico Marcelo Cabo já confirmou que o time tricolor será reformulado para o próximo ano, que disputará o Pernambucano, Copa do Brasil e a Série C
O Santa Cruz prepara-se para uma profunda reformulação no elenco visando a temporada de 2026. Além da saída já encaminhada do atacante Thiaguinho para o ABC, outros dois jogadores com contratos mais longos no clube não devem permanecer para o próximo ano: o meia João Pedro e o lateral-esquerdo Nathan. Assim como Thiaguinho, ambos possuem vínculo com o Tricolor do Arruda até 2027.
A necessidade de mudanças foi confirmada pelo técnico Marcelo Cabo. Em entrevista concedida ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o treinador detalhou que o Santa Cruz passará por um processo de reformulação.
Cabo não garantiu sequer a permanência de um dos principais nomes do time, o atacante Thiago Galhardo. O mesmo aconteceu com o goleiro Felipe Alves.
"O Thiago (Galhardo) é um jogador que possui uma bagagem grande. Ele agregou bastante neste acesso", afirmou Cabo.
"Vamos conversar como qualquer outro atleta. Estamos fazendo avaliações gerais. Começamos a conversar sobre cada jogador e iremos ter uma definição na sequência", completou.
2026 do Santa Cruz
A temporada de 2026 marcará uma nova fase para o clube coral, que deve ser a primeira sob a gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), cuja oficialização está cada vez mais próxima.
No próximo ano, o Santa Cruz terá um calendário mais cheio, com a disputa do Campeonato Pernambucano, a Série C do Campeonato Brasileiro – para a qual conquistou o acesso neste ano – e o retorno à Copa do Brasil.