fechar
Santa Cruz | Notícia

Além de Thiaguinho, mais dois jogadores com contrato devem deixar o Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo já confirmou que o time tricolor será reformulado para o próximo ano, que disputará o Pernambucano, Copa do Brasil e a Série C

Por Davi Saboya Publicado em 19/10/2025 às 9:04
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz prepara-se para uma profunda reformulação no elenco visando a temporada de 2026. Além da saída já encaminhada do atacante Thiaguinho para o ABC, outros dois jogadores com contratos mais longos no clube não devem permanecer para o próximo ano: o meia João Pedro e o lateral-esquerdo Nathan. Assim como Thiaguinho, ambos possuem vínculo com o Tricolor do Arruda até 2027.

Leia Também

A necessidade de mudanças foi confirmada pelo técnico Marcelo Cabo. Em entrevista concedida ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o treinador detalhou que o Santa Cruz passará por um processo de reformulação.

Cabo não garantiu sequer a permanência de um dos principais nomes do time, o atacante Thiago Galhardo. O mesmo aconteceu com o goleiro Felipe Alves.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"O Thiago (Galhardo) é um jogador que possui uma bagagem grande. Ele agregou bastante neste acesso", afirmou Cabo.

"Vamos conversar como qualquer outro atleta. Estamos fazendo avaliações gerais. Começamos a conversar sobre cada jogador e iremos ter uma definição na sequência", completou.

2026 do Santa Cruz

A temporada de 2026 marcará uma nova fase para o clube coral, que deve ser a primeira sob a gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), cuja oficialização está cada vez mais próxima.

No próximo ano, o Santa Cruz terá um calendário mais cheio, com a disputa do Campeonato Pernambucano, a Série C do Campeonato Brasileiro – para a qual conquistou o acesso neste ano – e o retorno à Copa do Brasil.

Leia também

Executivo do Náutico abre o jogo sobre bastidores do acesso à Série B: "Ousadia foi o diferencial"
Timbu

Executivo do Náutico abre o jogo sobre bastidores do acesso à Série B: "Ousadia foi o diferencial"
Santa Cruz encaminha contratação de zagueiro que estava disputando a Série C
Pré-contrato

Santa Cruz encaminha contratação de zagueiro que estava disputando a Série C

Compartilhe

Tags