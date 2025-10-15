Santa Cruz anuncia a renovação do contrato com zagueiro William Alves
O zagueiro foi o capitão tricolor na reta final da campanha do acesso na Série D do Campeonato Brasileiro e um dos destaques do elenco
O Santa Cruz anunciou a renovação do contrato com o zagueiro William Alves. A oficialização do acerto foi feito por meio das redes sociais na noite desta quarta-feira (15). Nos comentários, os torcedores comemoraram a permanência do defensor.
"Capitão, líder e símbolo da nossa história! William Alves tem contrato renovado para 2026. Seguimos juntos, construindo um Time do Povo cada vez mais forte", escreveu o clube coral.
Em recente entrevista ao Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, William Alves já tinha revelado que a renovação estava próxima. O jogador possui uma forte ligação com o clube tricolor, onde já disputou outras três temporadas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A renovação do zagueiro para o ano de 2026 foi a primeira do Santa Cruz de olho na próxima temporada. Com a permanência de William Alves, a direção coral deve focar na negociação com o atacante Geovany.
Vale lembrar que o Tricolor do Arruda já possui um "esqueleto" da equipe para a próxima temporada. No entanto, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o técnico Marcelo Cabo evitou cravar qualquer permanência até mesmo de quem já tem contrato. Inclusive, do atacante Thiago Galhardo.
Executivo deve ficar
Em contato com a reportagem do Blog do Torcedor, o executivo de futebol Harlei Menezes confirmou que está negociando a renovação para a próxima temporada com o Santa Cruz. O dirigente remunerado está no Arruda desde o mês de setembro de 2024 e possui uma boa avaliação do trabalha por parte dos investidores da SAF.
Jogadores do Santa Cruz com contrato para 2026
- Rokenedy (goleiro)
- Matheus Vinícius (zagueiro)
- Eurico (zagueiro)
- William Alves (zagueiro)
- Pedro Favela (volante)
- Gabriel Galhardo (volante)
- Wagner Balotelli (volante)
- Jonatas Paulista (volante)
- Willian Júnior (meia)
- Renato (atacante)
- Ariel Nahuelpán (atacante)
- Thiago Galhardo (atacante)
Até final 2027
- João Pedro (meia)
- Nathan (lateral-esquerdo)
- Thiaguinho (atacante)
Até o final de 2029
- Felipe Alves (goleiro)