Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz anuncia a renovação do contrato com zagueiro William Alves

O zagueiro foi o capitão tricolor na reta final da campanha do acesso na Série D do Campeonato Brasileiro e um dos destaques do elenco

Por Davi Saboya e Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 22:19 | Atualizado em 15/10/2025 às 22:20
William Alves em comemoração de gol para o Santa Cruz na Série D de 2025
William Alves em comemoração de gol para o Santa Cruz na Série D de 2025 - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz anunciou a renovação do contrato com o zagueiro William Alves. A oficialização do acerto foi feito por meio das redes sociais na noite desta quarta-feira (15). Nos comentários, os torcedores comemoraram a permanência do defensor.

"Capitão, líder e símbolo da nossa história! William Alves tem contrato renovado para 2026. Seguimos juntos, construindo um Time do Povo cada vez mais forte", escreveu o clube coral.

Em recente entrevista ao Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, William Alves já tinha revelado que a renovação estava próxima. O jogador possui uma forte ligação com o clube tricolor, onde já disputou outras três temporadas.

A renovação do zagueiro para o ano de 2026 foi a primeira do Santa Cruz de olho na próxima temporada. Com a permanência de William Alves, a direção coral deve focar na negociação com o atacante Geovany.

Vale lembrar que o Tricolor do Arruda já possui um "esqueleto" da equipe para a próxima temporada. No entanto, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o técnico Marcelo Cabo evitou cravar qualquer permanência até mesmo de quem já tem contrato. Inclusive, do atacante Thiago Galhardo.

Executivo deve ficar

Em contato com a reportagem do Blog do Torcedor, o executivo de futebol Harlei Menezes confirmou que está negociando a renovação para a próxima temporada com o Santa Cruz. O dirigente remunerado está no Arruda desde o mês de setembro de 2024 e possui uma boa avaliação do trabalha por parte dos investidores da SAF.

Jogadores do Santa Cruz com contrato para 2026

  • Rokenedy (goleiro)
  • Matheus Vinícius (zagueiro)
  • Eurico (zagueiro)
  • William Alves (zagueiro)
  • Pedro Favela (volante)
  • Gabriel Galhardo (volante)
  • Wagner Balotelli (volante)
  • Jonatas Paulista (volante)
  • Willian Júnior (meia)
  • Renato (atacante)
  • Ariel Nahuelpán (atacante)
  • Thiago Galhardo (atacante)

Até final 2027

  • João Pedro (meia)
  • Nathan (lateral-esquerdo)
  • Thiaguinho (atacante)

Até o final de 2029

  • Felipe Alves (goleiro)

