Santa Cruz anuncia a renovação do contrato com zagueiro William Alves

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O zagueiro foi o capitão tricolor na reta final da campanha do acesso na Série D do Campeonato Brasileiro e um dos destaques do elenco

O Santa Cruz anunciou a renovação do contrato com o zagueiro William Alves. A oficialização do acerto foi feito por meio das redes sociais na noite desta quarta-feira (15). Nos comentários, os torcedores comemoraram a permanência do defensor.

"Capitão, líder e símbolo da nossa história! William Alves tem contrato renovado para 2026. Seguimos juntos, construindo um Time do Povo cada vez mais forte", escreveu o clube coral.

Em recente entrevista ao Escrete Clube, videocast do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, William Alves já tinha revelado que a renovação estava próxima. O jogador possui uma forte ligação com o clube tricolor, onde já disputou outras três temporadas.

A renovação do zagueiro para o ano de 2026 foi a primeira do Santa Cruz de olho na próxima temporada. Com a permanência de William Alves, a direção coral deve focar na negociação com o atacante Geovany.

Vale lembrar que o Tricolor do Arruda já possui um "esqueleto" da equipe para a próxima temporada. No entanto, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o técnico Marcelo Cabo evitou cravar qualquer permanência até mesmo de quem já tem contrato. Inclusive, do atacante Thiago Galhardo.

Executivo deve ficar

Em contato com a reportagem do Blog do Torcedor, o executivo de futebol Harlei Menezes confirmou que está negociando a renovação para a próxima temporada com o Santa Cruz. O dirigente remunerado está no Arruda desde o mês de setembro de 2024 e possui uma boa avaliação do trabalha por parte dos investidores da SAF.

Jogadores do Santa Cruz com contrato para 2026

Rokenedy (goleiro)



Matheus Vinícius (zagueiro)



Eurico (zagueiro)



William Alves (zagueiro)



Pedro Favela (volante)



Gabriel Galhardo (volante)



Wagner Balotelli (volante)



Jonatas Paulista (volante)



Willian Júnior (meia)



Renato (atacante)



Ariel Nahuelpán (atacante)



Thiago Galhardo (atacante)

Até final 2027

João Pedro (meia)



Nathan (lateral-esquerdo)



Thiaguinho (atacante)

Até o final de 2029

