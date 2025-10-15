Reebok negocia com Santa Cruz e Náutico; Sport exigiu exclusividade da Kappa
Trio de Ferro está em fim de contrato com fornecedoras de material esportivo e deverá vestir novas marcas a partir da próxima temporada
O Trio de Ferro deverá vestir roupa nova em 2026. Sport, Náutico e Santa Cruz estão em fim de contrato com suas fornecedoras de material esportivo e deverão acertar com novas marcas a partir da próxima temporada.
Até o momento, o único clube que confirmou que não renovará com sua atual fornecedora é o Santa Cruz, que não estenderá o seu vínculo a Volt.
De acordo com apuração do Blog do Torcedor, a Cobra Coral recebeu propostas da espanhola Kelme e da americana Reebok, esta última que aparece como favorita para produzir os novos uniformes do Náutico, que não deve renovar com a Diadora, que tem contrato se encerrando no dia 30 de novembro.
Ainda de acordo com as informações recebidas, a proposta da Kelme é consideravelmente superior em termos financeiros, mas a Reebok aparece forte na disputa uma vez que quer expandir sua presença no futebol brasileiro e ter dois dos três grandes pernambucanos é visto como um passo importante nessa direção.
Quanto ao Sport, a tendência é que o rubro-negro não renove com a Umbro e passe a vestir uniforme produzidos pela italiana Kappa, que já marca forte presença no futebol brasileiro patrocinando times das mais diversas divisões.
A mesma fonte que revelou as informações quanto ao interesse da Reebok na dupla Santa Cruz e Náutico revelou que a Kappa também procurou os rivais rubro-negros, mas teria esbarrado na exigência de exclusividade regional do Leão, que deverá ser o principal clube da marca italiana no Brasil com a saída do Vasco, que vestirá Nike em 2026.