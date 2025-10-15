Reebok negocia com Santa Cruz e Náutico; Sport exigiu exclusividade da Kappa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Trio de Ferro está em fim de contrato com fornecedoras de material esportivo e deverá vestir novas marcas a partir da próxima temporada

O Trio de Ferro deverá vestir roupa nova em 2026. Sport, Náutico e Santa Cruz estão em fim de contrato com suas fornecedoras de material esportivo e deverão acertar com novas marcas a partir da próxima temporada.

Até o momento, o único clube que confirmou que não renovará com sua atual fornecedora é o Santa Cruz, que não estenderá o seu vínculo a Volt.

De acordo com apuração do Blog do Torcedor, a Cobra Coral recebeu propostas da espanhola Kelme e da americana Reebok, esta última que aparece como favorita para produzir os novos uniformes do Náutico, que não deve renovar com a Diadora, que tem contrato se encerrando no dia 30 de novembro.

Ainda de acordo com as informações recebidas, a proposta da Kelme é consideravelmente superior em termos financeiros, mas a Reebok aparece forte na disputa uma vez que quer expandir sua presença no futebol brasileiro e ter dois dos três grandes pernambucanos é visto como um passo importante nessa direção.

Quanto ao Sport, a tendência é que o rubro-negro não renove com a Umbro e passe a vestir uniforme produzidos pela italiana Kappa, que já marca forte presença no futebol brasileiro patrocinando times das mais diversas divisões.

A mesma fonte que revelou as informações quanto ao interesse da Reebok na dupla Santa Cruz e Náutico revelou que a Kappa também procurou os rivais rubro-negros, mas teria esbarrado na exigência de exclusividade regional do Leão, que deverá ser o principal clube da marca italiana no Brasil com a saída do Vasco, que vestirá Nike em 2026.