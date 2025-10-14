Presidente do Santa Cruz convoca Assembleia Geral de Sócios para votação da SAF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clube usou as redes sociais para divulgar o edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios com tema principal a venda da SAF

Por meio das redes sociais, o Santa Cruz divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, que acontecerá na manhã do próximo dia 30 de novembro, na sede social do clube. A pauta principal, que será colocada em votação, é a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a Cobra Coral Participações S/A.

No texto, o Santa Cruz deixa claro que a assembleia será feita apenas em formato presencial no estádio do Arruda. Além disso, frisou que acontecerá até o fim da tarde, às 17h. A primeira convocação será feita às 8h e a segunda às 9h.

O Tricolor do Arruda ainda ressaltou que a lista dos sócios aptos a voto será disponibilizada e todo o material, que norteia os temas da Assembleia Geral de Sócios, está disponível para a análise no Arruda.

Confira o edital de convocação para AGE do Santa Cruz