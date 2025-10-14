Santa Cruz reformulará o elenco para 2026 e Marcelo Cabo explica os detalhes; veja como estão os contratos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnico concedeu entrevista exclusiva ao Forúm Esportivo, da Rádio Jornal, e entre os assuntos revelou os planos para montagem do grupo

Com o fim da temporada de 2025, o Santa Cruz começa a pensar em 2026, que tende a ser mais desafiador para o clube porque subiu para Série C e volta a disputar a Copa do Brasil.

Diante das mudanças no calendário futebol brasileiro feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Tricolor não jogará a Copa do Nordeste. Isso implica em menos no começo do ano.

Por ficar sem a vaga (Pernambuco ao invés de três tem duas devido ao ranking da Federação Pernambuca da Futebol), o técnico Marcelo Cabo não quer logo um elenco grande para trabalhar.

"Não vou ter um perfil de elenco inchado no primeiro trimestre. Não precisamos ter um elenco volumoso, como encontrei este ano (em 2025), afirmou o treinador em entrevista à Rádio Jornal.

Reformulação do elenco: saídas e contratações

O treinador revelou que nenhum jogador o procurou para falar sobre as pretensões de seguir ou não a Cobra Coral, mas revelou que já trabalha na escolha do grupo junto com a diretoria.

A intensão é trazer atletas da Segunda Divisão. "Alguns jogadores que estamos analisando ainda estão jogando a Série B. Começamos a conversar para ter um elenco qualificado", afirmou.

Tempo de contrato dos jogadores do Santa Cruz:

Até final 2025

Moisés (goleiro)

William Alves (zagueiro)



Hiago Campelo (zagueiro)



Israel (lateral-direito)



Toty (lateral-direito)



Yuri Ferraz (lateral-direito)



Rodrigues (lateral-esquerdo)



Vinícius Silva (lateral-esquerdo)



Lucas Bessa (volante)



Geovany Soares (atacante)



Adaílson (atacante)



Pedro Henrique (atacante)

Até final 2026

Rokenedy (goleiro)

Matheus Vinícius (zagueiro)



Eurico (zagueiro)



Pedro Favela (volante)



Gabriel Galhardo (volante)



Wagner Balotelli (volante)



Jonatas Paulista (volante)



Willian Júnior (meia)



Renato (atacante)



Ariel Nahuelpán (atacante)



Thiago Galhardo (atacante)

Até final 2027

João Pedro (meia)

Nathan (lateral-esquerdo)



Thiaguinho (atacante)

Até o final de 2029

Felipe Alves (goleiro)



Wagner Balotelli marcou o gol do acesso do Santa Cruz - Evelyn Victória/Santa Cruz

Pré-tempodada: reapresentação dos jogadores

Ainda durante a conversa com João Victor Amorim e Raldney Alves, o técnico revelou que a pré-temporada deve começar no dia 24 de novembro e no dia seguinte começar os exames médicos.

Vídeo: Fórum Esportivo na íntegra (13.10.2025)