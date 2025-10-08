William Alves sobre renovação de contrato com Santa Cruz: "Acredito que não teremos dificuldade"
O zagueiro admitiu a grande chance de permanência no clube tricolor em entrevista exclusiva ao Escrete Clube, videocast da Rádio Jornal
O zagueiro William Alves confirmou que as negociações para a renovação do contrato com o Santa Cruz, que acabou após o fim da Série D, já foram iniciadas. O jogador demonstrou grande otimismo em permanecer no Arruda, revelando que já teve um primeiro contato com a diretoria após o fim da temporada.
O defensor destacou que o clube agiu corretamente ao adiar o tema, permitindo que o foco ficasse nas partidas decisivas do Campeonato Brasileiro.
Segundo William Alves, o primeiro contato com a gestão já foi positivo, indicando que a permanência é uma questão de tempo e alinhamento de detalhes.
"Acho que a diretoria teve uma estratégia certa. Tratar disso na reta final não era o momento. Passado as finais, já tive uma conversa breve com Harlei (Menezes, executivo de futebol) no começo da semana. Mostrei meu interesse de permanecer", afirmou o defensor, em entrevista exclusiva ao Escrete Clube, videocast da Rádio Jornal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O zagueiro, de 38 anos, frisou que acredita que o acordo final será alcançado sem grandes obstáculos, dada a vontade mútua de estender o vínculo.
"Vamos ter mais conversas e acredito que não teremos dificuldade para encontrar um denominador comum. Não tem nada oficial, mas espero que chegue em um final feliz. Ainda não temos nada assinado e acho que ao longo desta semana pode ter uma novidade", comentou.
Veja a entrevista na íntegra com o zagueiro William Alves
William Alves é uma das peças mais experientes do elenco. Destaque na reta final deste temporada, se tornou umas das prioridades de renovação ao lado do atacante Geovany.
Se permanecer no Arruda, o zagueiro disputará pelo menos a quarta temporada pelo Santa Cruz. Antes, vestiu a camisa coral nos anos de 2019, 2020 e 2021.