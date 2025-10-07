Na Série D, Santa Cruz teve mais renda e público que o Sport na mesma quantidade de jogos na Série A
Em 12 jogos como mandante, Tricolor do Arruda teve média de 28 mil torcedores e superou o Leão da Ilha em arrecadação bruta e líquida
Mesmo em divisões diferentes, Santa Cruz e Sport protagonizaram um duelo especial em 2025 no que diz respeito a público e renda nos jogos do Brasileiro. E mesmo atuando na Série D, o Tricolor levou a melhor nessa.
Além de ter feito mais arrecadação do que o Sport na Série B do ano passado, o Santa Cruz conseguiu superar o Leão no mesmo recorte de quantidade de jogos no nacional deste ano. Os números de renda e público mostram que o Tricolor teve um desempenho superior ao do Leão, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso tomando o dado que ambos fizeram o mesmo número de partidas.
Com base nos dados de 12 jogos como mandante, ambos os clubes arrecadaram cifras milionárias, mas o Santa Cruz apresentou resultados mais expressivos em todos os indicadores: público, renda bruta e renda líquida.
Números do Santa Cruz
Pesou para o Tricolor conseguir atrair mais público e gerar mais receita líquida o fato do time viver decisões pelo acesso e título na Série D. Impulsionado pela mobilização da torcida, a Cobra Coral conseguiu o acesso à Série C de 2026.
O Santa Cruz teve média de mais de 28 mil torcedores por jogo, alcançando picos acima de 45 mil presentes, como na final contra o Barra, onde o recorde da Arena de Pernambuco foi igualado. A Cobra Coral somou R$ 5,2 milhões líquidos de bilheteria. A renda bruta foi de R$ 9,8 milhões.
Números do Sport
Do outro lado, o Sport vive uma crise sem fim na Série A, com apenas duas vitórias em 25 jogos. Ainda assim, a torcida rubro-negra vem marcando presença. Contudo, abaixo do rival do Arruda.
Os 12 jogos do Leão analisados correspondem aos mandos realizados até a 27ª rodada da Série A (O time ainda tem dois jogos a menos na competição). O clube arrecadou R$ 9,5 milhões brutos e teve média de 18,8 mil torcedores, com picos acima de 26 mil, como o jogo contra o Corinthians.
|Indicador
|Sport
|Santa Cruz
|Renda Bruta Total
|R$ 9.506.130,00
|R$ 9.813.230,00
|Renda Líquida Total
|R$ 4.513.275,09
|R$ 5.245.049,32
|Público Total
|226.305
|337.991
|Média de Público
|18.858
|28.166
|Média de Renda Líquida por Jogo
|R$ 376.106,26
|R$ 437.087,44
O Sport ainda tem sete jogos como mandante até o fim do campeonato e pode melhorar seus números, especialmente se a equipe reagir na luta contra o rebaixamento.
Ainda assim, em termos proporcionais, dá para dizer que o Santa Cruz levou a melhor nessa. Um ingrediente que serve apenas de molho extra na centenária rivalidade entre os dois clubes para saber quem tem a maior torcida.