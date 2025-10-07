Brasil terá duas novas empresas aéreas em 2026, segundo ministro
A entrada das companhias visa o crescimento de empresas Low Cost no país, estimuladas pela aquisação de novas aeronaves. Confira
No próximo ano, o Brasil receberá mais duas empresas de aviação, integrando o transporte aéreo do país. As novs rotas regionais devem conectar as áreas mais centralizadas aos municípios do interior, como apontou Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, em entrevista à FolhaPE.
A entrada das companhias aéreas está prevista para até janeiro de 2026, entre elas a Total Express, empresa especializada no transporte de cargas.
Além diso, o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), por meio de R$ 4 bilhões injetados através de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), também deve incentivar a aquisição de aviões da Embraer po companhinhas necionais e estrangeiras, estimulando empresas "Low Cost" no país.
Na ocasião, Costa Filho também declarou que até a segunda metade de dezembro deve ocorrer o lelão do terminal de contêiners de Santos (SP), a Tecon 10. O modelo da competição ainda será definido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
