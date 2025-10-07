Brasil terá duas novas empresas aéreas em 2026, segundo ministro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A entrada das companhias visa o crescimento de empresas Low Cost no país, estimuladas pela aquisação de novas aeronaves. Confira

Clique aqui e escute a matéria

No próximo ano, o Brasil receberá mais duas empresas de aviação, integrando o transporte aéreo do país. As novs rotas regionais devem conectar as áreas mais centralizadas aos municípios do interior, como apontou Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, em entrevista à FolhaPE.

A entrada das companhias aéreas está prevista para até janeiro de 2026, entre elas a Total Express, empresa especializada no transporte de cargas.

Leia Também Turismo da melhor idade ganha força e movimenta o setor de viagens no Brasil

Além diso, o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), por meio de R$ 4 bilhões injetados através de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), também deve incentivar a aquisição de aviões da Embraer po companhinhas necionais e estrangeiras, estimulando empresas "Low Cost" no país.

Portuário

Na ocasião, Costa Filho também declarou que até a segunda metade de dezembro deve ocorrer o lelão do terminal de contêiners de Santos (SP), a Tecon 10. O modelo da competição ainda será definido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />