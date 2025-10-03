Turismo da melhor idade ganha força e movimenta o setor de viagens no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ABAV Nacional reforça sua missão de fomentar o turismo em todas as idades, celebrando a diversidade de opções para cada perfil de viajante

Viajar não tem idade. A cada ano cresce o número de pessoas com mais de 60 anos que encontram no turismo uma forma de lazer, bem-estar e descobertas culturais. Atentas a essa tendência, agências de viagens têm ampliado e personalizado suas ofertas para atender às preferências desse público, que se consolida como um dos segmentos mais relevantes do setor. A Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV Nacional - celebrou o Dia do Idoso, no último 1º de outubro, reforçando a importância do turismo 60+ e sua contribuição para um mercado cada vez mais diverso e inclusivo.

O crescimento desse nicho traz também uma atenção especial aos cuidados. Planejar com antecedência, buscar pacotes adaptados às necessidades de mobilidade e contar com o suporte de um agente de viagens, que garante assistência em casos de imprevistos, são fatores fundamentais para garantir tranquilidade e segurança durante a jornada.

DESTINOS

No Brasil, cidades litorâneas, especialmente no Nordeste, atraem pela combinação de clima agradável, infraestrutura hoteleira de qualidade e opções de lazer voltadas ao descanso. Já destinos de natureza e bem-estar, como a Serra Gaúcha, a Chapada dos Veadeiros e as cidades termais de Goiás e Minas Gerais, se destacam por oferecer paisagens encantadoras, gastronomia típica e experiências que priorizam saúde e qualidade de vida.



Entre os destinos mais procurados por esse público também estão os cruzeiros marítimos, que oferecem comodidade, conforto e a segurança de reunir hospedagem, lazer e deslocamento em uma única experiência. Circuitos religiosos, com destaque para Aparecida (SP); Fátima, em Portugal; e o roteiro da Terra Santa, proporcionam momentos de fé, espiritualidade e convivência em grupo.

Os agentes estão atentos às variadas opções que existem dentro e fora do Brasil. Os roteiros culturais pela Europa, em países como Portugal, Espanha e Itália unem história, gastronomia e passeios guiados com estrutura de receptivo especializada.

Para a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, o turismo 60+ representa a essência de que nunca é tarde para viver grandes experiências. “Viajar é sempre possível e enriquecedor, independentemente da idade e as pessoas com mais de 60 anos estão cada vez mais ativas. Os agentes de viagens oferecem suporte completo, roteiros pensados para este e outros perfis de público, além da segurança de um atendimento personalizado em todas as etapas da viagem. O turismo é uma oportunidade contínua de aprendizado, bem-estar e felicidade e uma experiência única em todas as fases da vida”.

A ABAV Nacional reforça sua missão de fomentar o turismo em todas as idades, celebrando a diversidade de opções para cada perfil de viajante. Do jovem que busca aventura ao idoso que deseja conforto e experiências de vida, o setor está preparado para atender a todos com qualidade, segurança e profissionalismo.