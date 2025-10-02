Turismo em Pernambuco aumenta 26,9% em 2024, revela PNAD Contínua do IBGE
Pesquisa aponta que, historicamente, a maioria das viagens tem finalidade pessoal. Contudo, 2024 marcou um ponto de virada para o turismo de negócios
Clique aqui e escute a matéria
O número de viagens realizadas por moradores de Pernambuco registrou um crescimento expressivo em 2024. O estado contabilizou 694 mil viagens, representando um aumento de 26,9% em comparação com as 547 mil registradas em 2023. Os dados são do módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE.
O resultado de 2024 não apenas indica uma forte recuperação pós-pandemia, mas também supera o período anterior à crise: há um aumento de 10,7% no número total de viagens realizadas pelos residentes de Pernambuco em comparação com 2019.
Pernambuco no cenário nacional
No ranking nacional de viagens feitas por moradores de cada estado, Pernambuco ocupa a 8ª posição com 694 mil viagens. O Estado fica atrás do Pará (807 mil) e é o quarto maior do Nordeste, sendo superado por Bahia (1.803 mil), Ceará (634 mil) e Maranhão (443 mil). O ranking nacional é liderado por São Paulo, com 5.048 mil unidades.
Viagens profissionais em alta
A pesquisa aponta que, historicamente, a maioria das viagens no estado tem finalidade pessoal. Contudo, 2024 marcou um ponto de virada para o turismo de negócios. Cerca de 19,2% das viagens em 2024 foram realizadas com finalidade profissional, ocupando o maior espaço relativo em comparação com as viagens pessoais na série histórica.
O crescimento é notável se comparado a 2023, que foi o ano menos expressivo para viagens profissionais, registrando apenas 9,2%.
Gastos
As viagens domésticas realizadas pelos pernambucanos apresentaram variações significativas no gasto médio diário e na duração. Em 2024, o gasto per capita diário médio com pernoite alcançou R$ 351, mantendo a tendência de recuperação. Em 2020, Pernambuco liderou o país com o maior gasto médio diário, R$ 363.
O número médio de pernoites por viagem no estado foi de 7,6 em 2024, uma leve recuperação após a queda acentuada para 6,8 em 2023. Em 2020, a média era de 8,3 pernoites por viagem.
No panorama nacional de 2024, o Distrito Federal registrou o maior gasto médio diário (R$ 362) , enquanto o Piauí liderou a média de duração das viagens, com 14,8 pernoites.