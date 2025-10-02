Dia do servidor público: ponto facultativo é antecipado em Pernambuco e em órgãos federais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governadora Raquel Lyra anunciou a antecipação da celebração em um dia. Governo federal também mudou calendário e adiantou a data.

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra (PSD) determinou a antecipação do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público em Pernambuco. A data, comemorada no dia 28 de outubro (terça-feira), será transferida neste ano para a segunda-feira (27).

O decreto foi publicado na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial do Estado.

Segundo o governo, a decisão vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção dos serviços considerados essenciais, que seguirão funcionando normalmente.

“Os servidores estão empenhados em prestar serviços públicos à população com seriedade, transparência e qualidade. O mês de outubro é marcado pelo Dia do Servidor Público e garantimos que esta data seja celebrada com a valorização do trabalho daqueles que integram o quadro da administração estadual”, afirmou.

A secretária estadual de Administração, Ana Maraíza, explicou que a mudança busca facilitar o planejamento dos trabalhadores. “A antecipação foi definida para que os servidores possam se programar e aproveitar a data dedicada a eles”, disse.

Medida também foi adotada pelo governo federal

O governo federal também antecipou o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que neste ano será comemorado em 27 de outubro para os servidores federais.

A decisão consta no calendário de feriados e pontos facultativos de 2025, divulgado em dezembro do ano passado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.