Pernambuco | Notícia

Dia do servidor público: ponto facultativo é antecipado em Pernambuco e em órgãos federais

Governadora Raquel Lyra anunciou a antecipação da celebração em um dia. Governo federal também mudou calendário e adiantou a data.

Por JC Publicado em 02/10/2025 às 9:17
Pal&aacute;cio do Campo das Princesas, sede do governo estadual
Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual - MIVA FILHO/SECOM

A governadora Raquel Lyra (PSD) determinou a antecipação do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público em Pernambuco. A data, comemorada no dia 28 de outubro (terça-feira), será transferida neste ano para a segunda-feira (27).

O decreto foi publicado na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial do Estado.

Segundo o governo, a decisão vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção dos serviços considerados essenciais, que seguirão funcionando normalmente.

“Os servidores estão empenhados em prestar serviços públicos à população com seriedade, transparência e qualidade. O mês de outubro é marcado pelo Dia do Servidor Público e garantimos que esta data seja celebrada com a valorização do trabalho daqueles que integram o quadro da administração estadual”, afirmou.

A secretária estadual de Administração, Ana Maraíza, explicou que a mudança busca facilitar o planejamento dos trabalhadores. “A antecipação foi definida para que os servidores possam se programar e aproveitar a data dedicada a eles”, disse.

Medida também foi adotada pelo governo federal

O governo federal também antecipou o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que neste ano será comemorado em 27 de outubro para os servidores federais.

A decisão consta no calendário de feriados e pontos facultativos de 2025, divulgado em dezembro do ano passado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

