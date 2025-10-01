Chuvas: veja os maiores acumulados em Pernambuco nas últimas 24h
Apac registrou volumes acima de 50 mm no Grande Recife; Defesa Civil orienta que moradores de área de risco busquem abrigo e acionem o órgão
Clique aqui e escute a matéria
As chuvas voltaram a cair forte em Pernambuco nas últimas horas, principalmente no Grande Recife, e provocaram acumulados acima de 50 mm em alguns municípios.
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mantém o estado de observação para continuidade das precipitações, e a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados em áreas de risco.
Maiores acumulados em 24h
Veja os municípios que mais registraram chuva, de acordo com a Apac:
- Recife - 58,18 mm
- São Lourenço da Mata - 53,75 mm
- Camaragibe - 51,44 mm
- Jaboatão dos Guararapes - 46,2 mm
- Olinda - 42,93 mm
- Abreu e Lima - 36,45 mm
- Igarassu - 34,52 mm
- Araçoiaba - 29,93 mm
- Paulista - 28,77 mm
- Ilha de Itamaracá - 22,16 mm
- Ipojuca - 22,07 mm
- Cortês - 21,61 mm
- Cabo de Santo Agostinho - 18,18 mm
- Vicência - 17,52 mm
- Santa Maria do Cambucá - 15,05 mm
Contatos da Defesa Civil
Em dias de chuva, a recomendação é buscar abrigo em locais seguros e acionar a Defesa Civil em caso de risco. Confira os contatos disponíveis:
- Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490
- Recife - 0800.081.3400
- Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
- Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
- Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
- Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992
- Abreu e Lima - (81) 97347.2443
- Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
- Araçoiaba - (81) 3543.8983
- Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531
- Igarassu - (81) 99460.9073
- Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199
- Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)
- Itapissuma - (81) 98844.5216
- São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407
Entenda o significado dos níveis de alerta da Apac