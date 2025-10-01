Chuvas: veja os maiores acumulados em Pernambuco nas últimas 24h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apac registrou volumes acima de 50 mm no Grande Recife; Defesa Civil orienta que moradores de área de risco busquem abrigo e acionem o órgão

As chuvas voltaram a cair forte em Pernambuco nas últimas horas, principalmente no Grande Recife, e provocaram acumulados acima de 50 mm em alguns municípios.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mantém o estado de observação para continuidade das precipitações, e a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados em áreas de risco.

Maiores acumulados em 24h

Veja os municípios que mais registraram chuva, de acordo com a Apac:

Recife - 58,18 mm

São Lourenço da Mata - 53,75 mm

Camaragibe - 51,44 mm

Jaboatão dos Guararapes - 46,2 mm

Olinda - 42,93 mm

Abreu e Lima - 36,45 mm

Igarassu - 34,52 mm

Araçoiaba - 29,93 mm

Paulista - 28,77 mm

Ilha de Itamaracá - 22,16 mm

Ipojuca - 22,07 mm

Cortês - 21,61 mm

Cabo de Santo Agostinho - 18,18 mm

Vicência - 17,52 mm

Santa Maria do Cambucá - 15,05 mm

Contatos da Defesa Civil

Em dias de chuva, a recomendação é buscar abrigo em locais seguros e acionar a Defesa Civil em caso de risco. Confira os contatos disponíveis:

Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490

Recife - 0800.081.3400

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

Entenda o significado dos níveis de alerta da Apac