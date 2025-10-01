fechar
Pernambuco | Notícia

Chuvas: veja os maiores acumulados em Pernambuco nas últimas 24h

Apac registrou volumes acima de 50 mm no Grande Recife; Defesa Civil orienta que moradores de área de risco busquem abrigo e acionem o órgão

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 01/10/2025 às 7:35 | Atualizado em 01/10/2025 às 8:17
Alagamento na saída dos Bultrins, em olinda
Alagamento na saída dos Bultrins, em olinda - Círio Gomes

As chuvas voltaram a cair forte em Pernambuco nas últimas horas, principalmente no Grande Recife, e provocaram acumulados acima de 50 mm em alguns municípios.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mantém o estado de observação para continuidade das precipitações, e a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados em áreas de risco.

Maiores acumulados em 24h

Veja os municípios que mais registraram chuva, de acordo com a Apac:

  • Recife - 58,18 mm
  • São Lourenço da Mata - 53,75 mm
  • Camaragibe - 51,44 mm
  • Jaboatão dos Guararapes - 46,2 mm
  • Olinda - 42,93 mm
  • Abreu e Lima - 36,45 mm
  • Igarassu - 34,52 mm
  • Araçoiaba - 29,93 mm
  • Paulista - 28,77 mm
  • Ilha de Itamaracá - 22,16 mm
  • Ipojuca - 22,07 mm
  • Cortês - 21,61 mm
  • Cabo de Santo Agostinho - 18,18 mm
  • Vicência - 17,52 mm
  • Santa Maria do Cambucá - 15,05 mm

Contatos da Defesa Civil

Em dias de chuva, a recomendação é buscar abrigo em locais seguros e acionar a Defesa Civil em caso de risco. Confira os contatos disponíveis:

  • Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490
  • Recife - 0800.081.3400
  • Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
  • Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
  • Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
  • Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992
  • Abreu e Lima - (81) 97347.2443
  • Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
  • Araçoiaba - (81) 3543.8983
  • Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531
  • Igarassu - (81) 99460.9073
  • Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199
  • Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)
  • Itapissuma - (81) 98844.5216
  • São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

Entenda o significado dos níveis de alerta da Apac

