fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: instabilidade marca o início de outubro em Pernambuco

Chuvas voltam a Pernambuco com acumulados acima de 50 mm no Grande Recife; Apac emitiu alerta amarelo para continuidade das precipitações

Por Eduardo Scofi Publicado em 01/10/2025 às 7:02 | Atualizado em 01/10/2025 às 7:11
Instabilidade marca o início de outubro em Pernambuco
Instabilidade marca o início de outubro em Pernambuco - Eduardo Scofi/JC

Clique aqui e escute a matéria

As chuvas voltaram a marcar presença em Pernambuco nesta quarta-feira (1), com variação de 24°C a 29°C no Recife, 22°C a 29°C em Carpina, 16°C a 32°C em Serra Talhada e 18°C a 32°C em Petrolina.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou volumes expressivos e mantém tendência de instabilidade para algumas áreas do Estado.

Alerta

A Apac emitiu, na noite de terça-feira (30), um alerta amarelo para chuva de intensidade moderada nas regiões da Mata e do Agreste, válido até a manhã desta quarta-feira.

A população deve ficar atenta a pontos de alagamento e seguir recomendações da Defesa Civil.

Estado de observação

Acumulados

Nas últimas 24h, os maiores volumes foram:

  • Recife: 48,1 mm
  • São Lourenço da Mata: 47,8 mm
  • Jaboatão dos Guararapes: 43,6 mm
  • Camaragibe: 41,8 mm
  • Olinda: 37,8 mm

A Apac reforça que, em períodos de instabilidade, é importante evitar áreas de risco de alagamento e deslizamento, não tentar atravessar ruas alagadas, redobrar a atenção no trânsito e acompanhar os alertas oficiais.

Também é indicado proteger equipamentos elétricos, manter calhas e ralos limpos e, se possível, adiar deslocamentos em momentos de maior intensidade da chuva.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Contatos da Defesa Civil em caso de emergência

Abaixo, confira os telefones disponíveis para contato com as Defesas Civis do estado e dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.

Telefones da Defesa Civil de Pernambuco e da capital

  • Pernambuco – 199 ou (81) 3181-2490
  • Recife – 0800.081.3400
  • Municípios da Região Metropolitana
  • Jaboatão dos Guararapes – (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
  • Camaragibe – (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
  • Olinda – (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
  • Paulista – (81) 99784.0270 / 3371.7992
  • Abreu e Lima – (81) 97347.2443
  • Moreno – (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
  • Araçoiaba – (81) 3543.8983
  • Cabo de Santo Agostinho – 0800.281.8531
  • Igarassu – (81) 99460.9073
  • Itamaracá – (81) 3181.2490 / 199
  • Ipojuca – (81) 99231.8607 (WhatsApp)
  • Itapissuma – (81) 98844.5216
  • São Lourenço da Mata – (81) 98338.5407

 Entenda o significado dos níveis de alerta da Apac

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco tem variação de chuva e calor nesta terça-feira (30)
Meteorologia

Previsão do tempo: Pernambuco tem variação de chuva e calor nesta terça-feira (30)
Edital de Medicina da UFPE para assentados da reforma agrária é alvo de mais uma ação judicial
NA JUSTIÇA

Edital de Medicina da UFPE para assentados da reforma agrária é alvo de mais uma ação judicial

Compartilhe

Tags