Previsão do tempo: instabilidade marca o início de outubro em Pernambuco
Chuvas voltam a Pernambuco com acumulados acima de 50 mm no Grande Recife; Apac emitiu alerta amarelo para continuidade das precipitações
As chuvas voltaram a marcar presença em Pernambuco nesta quarta-feira (1), com variação de 24°C a 29°C no Recife, 22°C a 29°C em Carpina, 16°C a 32°C em Serra Talhada e 18°C a 32°C em Petrolina.
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou volumes expressivos e mantém tendência de instabilidade para algumas áreas do Estado.
Alerta
A Apac emitiu, na noite de terça-feira (30), um alerta amarelo para chuva de intensidade moderada nas regiões da Mata e do Agreste, válido até a manhã desta quarta-feira.
A população deve ficar atenta a pontos de alagamento e seguir recomendações da Defesa Civil.
Estado de observação
Acumulados
Nas últimas 24h, os maiores volumes foram:
- Recife: 48,1 mm
- São Lourenço da Mata: 47,8 mm
- Jaboatão dos Guararapes: 43,6 mm
- Camaragibe: 41,8 mm
- Olinda: 37,8 mm
A Apac reforça que, em períodos de instabilidade, é importante evitar áreas de risco de alagamento e deslizamento, não tentar atravessar ruas alagadas, redobrar a atenção no trânsito e acompanhar os alertas oficiais.
Também é indicado proteger equipamentos elétricos, manter calhas e ralos limpos e, se possível, adiar deslocamentos em momentos de maior intensidade da chuva.
Contatos da Defesa Civil em caso de emergência
Abaixo, confira os telefones disponíveis para contato com as Defesas Civis do estado e dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.
Telefones da Defesa Civil de Pernambuco e da capital
- Pernambuco – 199 ou (81) 3181-2490
- Recife – 0800.081.3400
- Municípios da Região Metropolitana
- Jaboatão dos Guararapes – (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
- Camaragibe – (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
- Olinda – (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
- Paulista – (81) 99784.0270 / 3371.7992
- Abreu e Lima – (81) 97347.2443
- Moreno – (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
- Araçoiaba – (81) 3543.8983
- Cabo de Santo Agostinho – 0800.281.8531
- Igarassu – (81) 99460.9073
- Itamaracá – (81) 3181.2490 / 199
- Ipojuca – (81) 99231.8607 (WhatsApp)
- Itapissuma – (81) 98844.5216
- São Lourenço da Mata – (81) 98338.5407
Entenda o significado dos níveis de alerta da Apac