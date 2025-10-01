Previsão do tempo: instabilidade marca o início de outubro em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chuvas voltam a Pernambuco com acumulados acima de 50 mm no Grande Recife; Apac emitiu alerta amarelo para continuidade das precipitações

As chuvas voltaram a marcar presença em Pernambuco nesta quarta-feira (1), com variação de 24°C a 29°C no Recife, 22°C a 29°C em Carpina, 16°C a 32°C em Serra Talhada e 18°C a 32°C em Petrolina.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou volumes expressivos e mantém tendência de instabilidade para algumas áreas do Estado.

Alerta

A Apac emitiu, na noite de terça-feira (30), um alerta amarelo para chuva de intensidade moderada nas regiões da Mata e do Agreste, válido até a manhã desta quarta-feira.

A população deve ficar atenta a pontos de alagamento e seguir recomendações da Defesa Civil.

Estado de observação

Acumulados

Nas últimas 24h, os maiores volumes foram:

Recife: 48,1 mm

São Lourenço da Mata: 47,8 mm

Jaboatão dos Guararapes: 43,6 mm

Camaragibe: 41,8 mm

Olinda: 37,8 mm

A Apac reforça que, em períodos de instabilidade, é importante evitar áreas de risco de alagamento e deslizamento, não tentar atravessar ruas alagadas, redobrar a atenção no trânsito e acompanhar os alertas oficiais.

Também é indicado proteger equipamentos elétricos, manter calhas e ralos limpos e, se possível, adiar deslocamentos em momentos de maior intensidade da chuva.

Contatos da Defesa Civil em caso de emergência

Abaixo, confira os telefones disponíveis para contato com as Defesas Civis do estado e dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.

Telefones da Defesa Civil de Pernambuco e da capital

Pernambuco – 199 ou (81) 3181-2490



Recife – 0800.081.3400



Municípios da Região Metropolitana



Jaboatão dos Guararapes – (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655



Camaragibe – (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153



Olinda – (81) 99266.5307 / 0800.081.0060



Paulista – (81) 99784.0270 / 3371.7992



Abreu e Lima – (81) 97347.2443



Moreno – (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018



Araçoiaba – (81) 3543.8983



Cabo de Santo Agostinho – 0800.281.8531



Igarassu – (81) 99460.9073



Itamaracá – (81) 3181.2490 / 199



Ipojuca – (81) 99231.8607 (WhatsApp)



Itapissuma – (81) 98844.5216



São Lourenço da Mata – (81) 98338.5407

