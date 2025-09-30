Previsão do tempo: Pernambuco tem variação de chuva e calor nesta terça-feira (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chuvas voltam a aparecer em Pernambuco nesta terça (30), com instabilidade no Agreste e Zona da Mata, enquanto Sertão segue quente e seco

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), esta terça-feira (30) marca o retorno das chuvas em parte do Estado.

As precipitações devem ocorrer de forma fraca a moderada na Mata Sul e no Agreste, com chance menor de instabilidade também na Mata Norte e na Região Metropolitana do Recife. Já o Sertão segue sem registro de chuva, mantendo o tempo seco.

Temperaturas pelo Estado

No Recife, os termômetros variam entre 24°C e 29°C. Em Caruaru, o dia deve começar com 18°C e chegar a 29°C. Vitória de Santo Antão apresenta mínima de 21°C e máxima de 29°C, enquanto Carpina pode registrar de 23°C a 30°C.

No Sertão, o calor predomina, Petrolina tem mínima de 19°C e máxima de 32°C, e Serra Talhada oscila entre 18°C e 32°C.

Baixa umidade no Sertão

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é importante ficar alerta para baixa umidade no Sertão. Em Petrolina, índices podem cair a 30% e, em Serra Talhada, a 35%.

A recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição solar prolongada e redobrar cuidados com atividades físicas nas horas mais quentes.

