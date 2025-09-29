Câmara aprova securitização de dívidas da Prefeitura do Recife: entenda polêmica do projeto que "vende" créditos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto permite que a Prefeitura faça a venda do direito de recebimento dos valores de dívidas, o que pode resultar em perda de receita à cidade

A Câmara Municipal do Recife aprovou, em regime de urgência, o projeto de lei (PLE nº 24/2025) que autoriza o prefeito João Campos (PSB) a realizar a securitização de créditos municipais. Em termos mais simples, o projeto permite que a Prefeitura venda o direito de receber dívidas (tributárias e não-tributárias, inclusive as já inscritas em Dívida Ativa) para empresas ou fundos de investimento privados.

A medida, que visa transformar créditos antigos em recursos financeiros imediatos para o município, gerou um debate acalorado entre os vereadores, com a oposição classificando-a como uma "antecipação de receita" e a base aliada defendendo-a como uma ferramenta moderna de recuperação de crédito.

O que é a securitização de créditos?



O projeto implementa um instrumento financeiro regulamentado recentemente por uma Lei Complementar Federal (nº 208/2024). Em vez de a Prefeitura tentar cobrar a dívida integralmente do contribuinte (o que pode levar), ela vende o direito de recebimento desses valores para o setor privado.

A vantagem para a Prefeitura é receber o dinheiro da dívida imediatamente, embora receba um valor menor do que o total da dívida (o chamado "deságio"). Já para o investidor, o resultado é pagar um valor menor pelo crédito, assumindo a tarefa de cobrá-lo e lucrando se conseguir recuperar um valor maior do que pagou.

Destinação dos recursos

Segundo o projeto da PCR, 50% dos recursos obtidos serão usados para cobrir o déficit da previdência social municipal. Os outros 50% serão destinados a investimentos e obras, como o programa Rua Tinindo e obras em encostas. No texto, não há especificação do valor total da dívida que a Prefeitura do Recife pretende securitizar.

Oposição alerta para falta de transparência e endividamento



Os vereadores de oposição, como Felipe Alecrim (Novo) e Eduardo Moura (Novo), manifestaram voto contrário e apontaram diversos riscos na proposta. Felipe Alecrim, líder da oposição, classificou a medida como uma "antecipação de receita" e criticou a falta de transparência sobre o prejuízo financeiro da operação.

"A Prefeitura, por exemplo, não aponta o deságio. Ou seja, o quanto vamos abrir mão de valores desses recursos que serão arrecadados." O vereador Gilson Machado Filho (PL) endossou, afirmando que "a Prefeitura está endividada e pretende negociar o dinheiro que tem para receber com um valor que não sabe quanto vai receber."

A vereadora Jô Cavalcanti (PSOL) também votou contra, seguindo a orientação nacional de seu partido, e lamentou a rejeição das cinco emendas que apresentou: "Essa receita deveria entrar no caixa da cidade, mas será redirecionada para investidores privados. O banco vai ganhar muito mais do que o município."

Base aliada defende busca de recursos



O líder do PSB, vereador Rinaldo Junior, e o líder do governo, vereador Samuel Salazar (MDB), defenderam a aprovação do projeto, negando que a operação seja uma antecipação de receita. Rinaldo Junior argumentou que a medida é uma operação de crédito permitida pela nova lei federal e que o Recife está apto a implementá-la por ter um "bom nível de pagamento e baixo endividamento". Ele ressaltou que a receita já existe como crédito, mas ainda não foi paga pelo contribuinte.

"A Prefeitura está buscando uma oportunidade de o município ter mais recursos para realizar mais obra, pois é um recurso que chegará na ponta", afirmou Rinaldo Junior.

Samuel Salazar complementou, dizendo que o projeto busca mais eficácia na arrecadação, já que o município tem dificuldade em receber esses créditos. "Repito: não é antecipação de receita. Está buscando mais eficácia na sua arrecadação", declarou. O vereador Júnior de Cleto (PSB) reforçou que o dinheiro "vai seguir para a infraestrutura, para o [programa] Rua Tinindo, para as encostas, para o povo do Recife viver bem."

Na justificativa do pedido de aprovação, o prefeito João Campos reforçou que "o Projeto de Lei representa passo decisivo para dotar o Município do Recife de instrumento jurídico-financeiro que potencializará a recuperação de receitas, reforçará a saúde fiscal e viabilizará novos investimentos estruturantes, beneficiando diretamente a população".

Veja como votaram os vereadores

Primeira votação



Aderaldo Pinto

PSB

Sim



Agora é Rubem

PSB

Sim



Alcides Teixeira Neto

Avante

Nao



Alef Collins

PP

Nao



Professora Ana Lúcia

REP

Sim



Carlos Muniz

PSB

Sim



Chico Kiko

PSB

Sim



Cida Pedrosa

PCdoB

Sim



Davi Muniz

PSD

Ausente



Eduardo Mota

PSB

Sim



Eduardo Moura

NOVO

Nao



Eriberto Rafael

PSB

Sim



Fabiano Ferraz

MDB

Sim



Felipe Alecrim

NOVO

Nao



Felipe Francismar

PSB

Sim



Flávia de Nadegi

PV

Sim



Fred Ferreira

PL

Nao



Gilberto Alves

PRD

Sim



Gilson Machado Filho

PL

Nao



Hélio Guabiraba

PSB

Sim



Júnior Bocão

PSD

Sim



Jô Cavalcanti

PSOL

Nao



Zé Neto

PSB

Sim



Júnior de Cleto

PSB

Sim



Kari Santos

PT

Ausente



Liana Cirne

PT

Sim



Luiz Eustáquio

PSB

Sim



Natália de Menudo

PSB

Sim



Osmar Ricardo

PT

Sim



Paulo Muniz

PL

Ausente



Rinaldo Júnior

PSB

Sim



Rodrigo Coutinho

REP

Sim



Romerinho Jatobá

PSB

Sim



Samuel Salazar

MDB

Sim



Tadeu Calheiros

MDB

Sim



Thiago Medina

PL

Nao



Wilton Brito

PSB

Ausente

Segunda votação

Aderaldo Pinto

PSB

Sim



Agora é Rubem

PSB

Sim



Alcides Teixeira Neto

Avante

Ausente



Alef Collins

PP

Nao



Professora Ana Lúcia

REP

Sim



Carlos Muniz

PSB

Sim



Chico Kiko

PSB

Sim



Cida Pedrosa

PCdoB

Sim



Davi Muniz

PSD

Ausente



Eduardo Mota

PSB

Sim



Eduardo Moura

NOVO

Nao



Eriberto Rafael

PSB

Sim



Fabiano Ferraz

MDB

Sim



Felipe Alecrim

NOVO

Nao



Felipe Francismar

PSB

Sim



Flávia de Nadegi

PV

Sim



Fred Ferreira

PL

Ausente



Gilberto Alves

PRD

Sim



Gilson Machado Filho

PL

Nao



Hélio Guabiraba

PSB

Sim



Júnior Bocão

PSD

Sim



Jô Cavalcanti

PSOL

Nao



Zé Neto

PSB

Sim



Júnior de Cleto

PSB

Sim



Kari Santos

PT

Ausente



Liana Cirne

PT

Sim



Luiz Eustáquio

PSB

Sim



Natália de Menudo

PSB

Sim



Osmar Ricardo

PT

Sim



Paulo Muniz

PL

Sim



Rinaldo Júnior

PSB

Sim



Rodrigo Coutinho

REP

Sim



Romerinho Jatobá

PSB

Sim



Samuel Salazar

MDB

Sim



Tadeu Calheiros

MDB

Sim



Thiago Medina

PL

Nao



Wilton Brito

PSB

Ausente

*Com informações da Assessoria da Câmara de Vereadores do Recife