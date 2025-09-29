Refeno 2025: 88 barcos já completaram a travessia até Fernando de Noronha
O grande destaque ficou para o Cisne Branco, "Navio-Veleiro" da Marinha do Brasil, que chegou ao Arquipélago no início da manhã desta segunda-feira
A madrugada da segunda-feira (29/09) marcou o ponto alto da 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, a Refeno 2025. A maioria dos barcos completou a travessia de 300 milhas náuticas (560 km).
Entre meia-noite e 6 horas da manhã, 40 embarcações cruzaram o Mirante do Boldró. O primeiro a chegar na madrugada foi o João das Botas, e o último neste bloco inicial foi o Khalifa I, às 05h08min. Ao longo do dia, mais veleiros concluíram o percurso. No total, 88 barcos já completaram o trajeto, dos 95 que largaram no Marco Zero do Recife no sábado (27).
Cisne Branco
Um dos destaques do evento foi a participação do Navio-Veleiro Cisne Branco, um símbolo da Marinha do Brasil e conhecido internacionalmente como a “Embaixada Brasileira no Mar”. O imponente navio chegou ao Arquipélago na manhã de segunda-feira (29/09), retornando à Refeno após dois anos de ausência.
A bordo, a travessia contou com a presença de Almirantes de grande importância na corporação, além de representantes do Cabanga: o Comodoro Altair Júnior, o Contra Comodoro Paulo Collier de Mendonça, o Diretor de Pesca Jerreneri Vital, e o integrante da Comissão de Regata Rafael Chiara.
Classificação
O título de Fita Azul ficou com o veleiro pernambucano Adrenalina Pura, que chegou na manhã de domingo (28) com um tempo de 17h47min — o quarto melhor da história da regata. Esta foi a décima vez que o veleiro conquistou a marca de primeiro a chegar à Ilha. O segundo lugar coube ao Maré XX (Goiás), que completou a prova em 26h00min03s.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A disputa pelo terceiro lugar foi extremamente acirrada, com uma diferença de apenas 21 segundos. O Ohana 28 (Rio de Janeiro), comandado por Roberto Monteiro, cravou 29h12min12s, superando o baiano Jahú 2 (Luís Muriel), que marcou 29h12min33s. O quinto colocado foi o Ventania, da Bahia (Lúcio Flávio), que completou o percurso em pouco mais de 30 horas. Por fim, o australiano Shamaness (Frank Roberts) ficou em sexto, com um tempo total de 32h58min.