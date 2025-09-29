fechar
Refeno 2025: 88 barcos já completaram a travessia até Fernando de Noronha

O grande destaque ficou para o Cisne Branco, "Navio-Veleiro" da Marinha do Brasil, que chegou ao Arquipélago no início da manhã desta segunda-feira

Por Davi Saboya Publicado em 29/09/2025 às 21:59 | Atualizado em 29/09/2025 às 22:03
Imagem aérea do porto de Fernando de Noronha com os barcos que participaram da Refeno 2025
Imagem aérea do porto de Fernando de Noronha com os barcos que participaram da Refeno 2025 - Diego Lins/AfterClick Cabanga

A madrugada da segunda-feira (29/09) marcou o ponto alto da 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, a Refeno 2025. A maioria dos barcos completou a travessia de 300 milhas náuticas (560 km).

Entre meia-noite e 6 horas da manhã, 40 embarcações cruzaram o Mirante do Boldró. O primeiro a chegar na madrugada foi o João das Botas, e o último neste bloco inicial foi o Khalifa I, às 05h08min. Ao longo do dia, mais veleiros concluíram o percurso. No total, 88 barcos já completaram o trajeto, dos 95 que largaram no Marco Zero do Recife no sábado (27).

Cisne Branco

Um dos destaques do evento foi a participação do Navio-Veleiro Cisne Branco, um símbolo da Marinha do Brasil e conhecido internacionalmente como a “Embaixada Brasileira no Mar”. O imponente navio chegou ao Arquipélago na manhã de segunda-feira (29/09), retornando à Refeno após dois anos de ausência.

A bordo, a travessia contou com a presença de Almirantes de grande importância na corporação, além de representantes do Cabanga: o Comodoro Altair Júnior, o Contra Comodoro Paulo Collier de Mendonça, o Diretor de Pesca Jerreneri Vital, e o integrante da Comissão de Regata Rafael Chiara.

Classificação

O título de Fita Azul ficou com o veleiro pernambucano Adrenalina Pura, que chegou na manhã de domingo (28) com um tempo de 17h47min — o quarto melhor da história da regata. Esta foi a décima vez que o veleiro conquistou a marca de primeiro a chegar à Ilha. O segundo lugar coube ao Maré XX (Goiás), que completou a prova em 26h00min03s.

A disputa pelo terceiro lugar foi extremamente acirrada, com uma diferença de apenas 21 segundos. O Ohana 28 (Rio de Janeiro), comandado por Roberto Monteiro, cravou 29h12min12s, superando o baiano Jahú 2 (Luís Muriel), que marcou 29h12min33s. O quinto colocado foi o Ventania, da Bahia (Lúcio Flávio), que completou o percurso em pouco mais de 30 horas. Por fim, o australiano Shamaness (Frank Roberts) ficou em sexto, com um tempo total de 32h58min.

