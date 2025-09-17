Com barco de tripulação 100% feminina, Cabanga divulga novidades da Refeno 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A largada da 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha acontece no próximo dia 27 de setembro (sábado), no Marco Zero do Recife

Com mais de 100 barcos confirmados, a 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno) promete agitar o mundo da vela a partir da próxima semana. A Refeno 2025, a maior regata oceânica da América Latina, está programada para começar no dia 27 de setembro, com a partida dos barcos no Marco Zero, no Recife.

Os detalhes da travessia, de 300 milhas náuticas (aproximadamente 560 km) até o arquipélago de Fernando de Noronha, foram divulgados em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (17), na sede do Cabanga Iate Clube de Pernambuco.

Um dos destaques da competição deste ano é o crescimento da presença feminina. O percentual de mulheres inscritas saltou de 20% em 2024 para 28% nesta edição. Neste ano, a Refeno terá barco Pura Vida, de São Paulo, com uma tripulação 100% feminina, liderada pela comandante Carla Silva Lopes. No total, oito mulheres estarão à bordo na travessia.

"A Refeno é uma grande festa náutica, mas sobretudo um evento que transcende a parte esportiva. São quase 900 velejadores, movimentando a economia e o turismo de Recife e do Arquipélago de Fernando de Noronha. E este ano temos 100 barcos inscritos, inclusive um 100% com mulheres", afirmou Altair Júnior, comodoro do Cabanga, que organiza a Refeno, que desde 2008, não tinha 100 embarcações.

Frota diversificada

A edição de 2025 contará com 100 barcos já confirmados e 12 pré-inscritos, provenientes de 16 estados brasileiros e quatro países. A maior flotilha nacional é a do Rio de Janeiro, com 20 embarcações, seguida por São Paulo (19), Bahia (14) e Pernambuco (12). Internacionalmente, a regata recebe veleiros da Argentina, Espanha, Dinamarca e, pela primeira vez, da Austrália, com o barco Shamaness.

A disputa pelo Fita Azul, prêmio concedido ao primeiro barco a cruzar a linha de chegada, promete ser acirrada. O veleiro pernambucano Adrenalina Pura, campeão das duas últimas edições, buscará seu décimo título, um feito inédito na história da Refeno.

Eventos sociais e culturais

A Refeno também se destaca pela programação de eventos paralelos, que transformam a regata em uma grande festa náutica e cultural. A abertura, em 20 de setembro, terá shows de Timbalada e Clara Sobral, na sede do Cabanga, na Zona Sul do Recife. A celebração continua no dia 25 de setembro, com apresentações de Nando Reis e PV Calado.

Após a chegada dos velejadores em Fernando de Noronha, a festa de premiação acontecerá em 1º de outubro, no Forte dos Remédios, com shows de Digão Raimundos e Alceu Valença.

Além do entretenimento, a Refeno possui um compromisso com a sociedade e o meio ambiente. A edição deste ano apresenta uma nova iniciativa de ação veterinária em Noronha, em parceria com o Núcleo de Vigilância Sanitária e a Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Outras ações incluem atendimento de saúde e jurídico, atividades em escolas locais, visitas de estudantes aos barcos e um projeto de plantio de mudas de mangue.