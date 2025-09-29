Fachadas históricas da Rua do Bom Jesus, no Recife, serão revitalizadas em parceria com iniciativa privada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tombada pelo Iphan, via é um patrimônio histórico e já foi considerada uma das mais bonitas do mundo pela revista americana Architectural Digest

As fachadas de 16 imóveis da Rua do Bom Jesus, cartão-postal na área central do Recife, passarão por revitalização e pintura, após contrato de adoção da via, celebrado entre a Prefeitura e a Tintas Coral.

A intervenção começa nesta quarta-feira (1º), com a lavagem das fachadas. Já a pintura terá início no dia 1º de novembro, com conclusão prevista até 15 de fevereiro de 2026, domingo de Carnaval.

O Projeto Cores no Centro selecionou imóveis a partir de critérios como anuência dos proprietários, aprovação dos projetos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e licenciamento pela gestão municipal.

O estado de conservação bom ou regular foi determinante para permitir reformas simplificadas, como pintura e pequenos reparos.

Além de doar as tintas utilizadas na recuperação das fachadas, a Tintas Coral capacitou, junto à Prefeitura, 18 moradores da Comunidade do Pilar, que atuarão como auxiliares na execução dos serviços.

O “Cores no Centro” também vai articular benefícios fiscais para os proprietários por meio da Lei do Recentro e abrir caminho para futuras adoções da Rua do Bom Jesus por parceiros privados.

O projeto de revitalização será coordenado pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), com apoio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB) e do Gabinete de Inovação Urbana.

Tombada pelo Iphan, a Rua do Bom Jesus é um patrimônio histórico protegido e já foi considerada uma das vias mais bonitas do mundo pela revista americana Architectural Digest.

“Acreditamos que a ação vai ampliar a atratividade turística e cultural da área, reforçando a imagem da rua como cartão-postal da cidade, além de articular benefícios fiscais para os proprietários de imóveis por meio da Lei do Recentro”, destacou a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça.

