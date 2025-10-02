Previsão do tempo: Grande Recife amanhece nublado após noite chuvosa nesta quinta-feira (2)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Céu encoberto marca a manhã na Região Metropolitana, enquanto o interior do Estado segue com chance de instabilidade e calor no Sertão

Clique aqui e escute a matéria

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê precipitações fracas a moderadas nesta quinta-feira (2) para a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. No Sertão, o tempo deve permanecer seco, com predomínio de sol.

Temperaturas pelo Estado

No Recife, a mínima registrada foi de 23°C e a máxima chega a 28°C. Em Carpina, os termômetros variam entre 22°C e 28°C. Em Caruaru, a temperatura oscila de 17°C a 27°C. Já no Sertão, os extremos são mais intensos: Serra Talhada vai de 17°C a 31°C e Petrolina varia entre 21°C e 33°C.

Acumulados recentes

De acordo com a Apac, os maiores volumes de chuva registrados em Pernambuco nas últimas 24 horas foram:

Recife — 46,8 mm

Olinda — 42,6 mm

Igarassu — 37,8 mm

Camaragibe — 35,9 mm

São Lourenço da Mata — 33,9 mm

Com o tempo instável, a recomendação é reforçar cuidados em áreas de risco, evitar transitar em locais alagados e manter atenção às atualizações da Apac.

Já no Sertão, onde a umidade segue baixa, é importante se hidratar e evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

