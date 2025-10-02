fechar
Previsão do tempo: Grande Recife amanhece nublado após noite chuvosa nesta quinta-feira (2)

Céu encoberto marca a manhã na Região Metropolitana, enquanto o interior do Estado segue com chance de instabilidade e calor no Sertão

Por Eduardo Scofi Publicado em 02/10/2025 às 6:59 | Atualizado em 02/10/2025 às 7:01
Centro do Recife nublado
Centro do Recife nublado - Bruno Campos/JC Imagem

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê precipitações fracas a moderadas nesta quinta-feira (2) para a Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. No Sertão, o tempo deve permanecer seco, com predomínio de sol.

Temperaturas pelo Estado

No Recife, a mínima registrada foi de 23°C e a máxima chega a 28°C. Em Carpina, os termômetros variam entre 22°C e 28°C. Em Caruaru, a temperatura oscila de 17°C a 27°C. Já no Sertão, os extremos são mais intensos: Serra Talhada vai de 17°C a 31°C e Petrolina varia entre 21°C e 33°C.

Acumulados recentes

De acordo com a Apac, os maiores volumes de chuva registrados em Pernambuco nas últimas 24 horas foram:

  • Recife — 46,8 mm
  • Olinda — 42,6 mm
  • Igarassu — 37,8 mm
  • Camaragibe — 35,9 mm
  • São Lourenço da Mata — 33,9 mm

Com o tempo instável, a recomendação é reforçar cuidados em áreas de risco, evitar transitar em locais alagados e manter atenção às atualizações da Apac.

Já no Sertão, onde a umidade segue baixa, é importante se hidratar e evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia.

