Câmara aprova por unanimidade projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 mensais

Senador de Minas Gerais chama atenção em protesto usando a camisa do Sport; "Caatinga Climate Week" mostra que movimentos sociais ainda são elitistas

PELO SPORT, TUDO!

Fez muito sucesso, em Minas Gerais, um vídeo do senador Cleitinho Azevedo(Republicanos) cobrando providências do Dnit para o reparo da “ponte torta”, na rodovia que liga Carmo do Rio Claro e Ilicínea, no Sul do estado. Mas o destaque não se limitou apenas pelas cobrança: chamou atenção o fato de o senador mineiro estar vestindo a camisa do Sport Club do Recife. “Tenho coleção de camisas, inclusive do Santa Cruz e do Retrô. Mas a do Sport… esse eu sou fã de carteirinha”.

THE BOOK IS ON THE TABLE

No Dia Internacional do Café, o sertanejo foi surpreendido com o nome de um evento voltado à preservação da Caatinga. Fundamento em um rebuscado inglês, os organizadores batizaram o encontro de “Caatinga Climate Week”. Minha personagem preferida, Marinalva Souza, deve ter pensado: “será que ainda vou poder catar uns garranchos na caatinga pra preparar o meu café no fogão de lenha?”

CONSTRANGIMENTO VIA SATÉLITE

O deputado Capitão Alden (PL-BA) disse que “mesmo na oposição” não teria como votar contra o projeto que altera o valor de isenção do Imposto de Renda, “mas, convenhamos, esse negócio de aumentar alíquota para os mais ricos é um jeito de tratar mal quem produz nesse país”.

NÃO TEM NEM COMO

O deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE) chama atenção para “essa forma de redistribuição de renda”. Segundo o bispo da Igreja Universal, “não tem como votar diferente. Tem que aprovar para melhorar a vida do trabalhador assalariado”.

RESERVA DE MERCADO

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) defendeu que “o Parlamento só vai ter a cara do Brasil quando um determinado percentual das vagas for reservado para nós, mulheres”. Projeto de lei de 2021 estabelece percentagem mínima de mulheres eleitas para os legislativos federal, estaduais e municipais, até atingir 30% das cadeiras ocupadas por mulheres. O prazo estabelecido é até as eleições de 2038.

FOI ESTRATÉGIA!

Entre políticos e parlamentares que defendem a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), ao Planalto, “recuo estratégico” foi o termo mais citado recentemente. Ao se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio disse que seu projeto, “hoje”, é o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

FIM DAS AUTOESCOLAS

Com o aval do presidente Lula da Silva (PT), o Ministério dos Transportes vai abrir consulta pública sobre o fim da exigência de carga mínima de 20 horas-aula para quem vai tirar Carteira Nacional de Habilitação. O ministro Renan Filho trabalha com o argumento de que a CNH ficará mais acessível e barata, principalmente para as categorias A e B.

PENSE NISSO!

A crise do metanol força o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a tirar da gaveta um projeto que pune a falsificação de bebidas, parado há mais de seis anos.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que os órgãos de saúde pública devem “seguir à risca um rigoroso protocolo de notificações”.

Mas e onde estavam as receitas. A Receita Federal e as receitas estaduais que não fiscalizaram como deveria essas transações? Seria cômico, não fosse trágico, que uma falsificação dessa magnitude, que causa prejuízo de perda de arrecadação de mais de R$ 28 bilhões por ano, não tenha chamado atenção. Há algo muito errado no ar.



Pense nisso!