Saúde e Bem-estar | Notícia

Metanol na bebida: Ministério da Saúde aponta 4º caso em investigação em Pernambuco. Estado só confirma três

Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde notifica 43 casos por esse tipo de intoxicação no País

Por Cinthya Leite Publicado em 01/10/2025 às 22:20
O total de casos registrados, entre agosto até esta quarta-feira (1º), acende um alerta para a possível adulteração de bebidas alcoólicas
FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

O Ministério da Saúde instalou uma Sala de Situação para monitorar os casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica e coordenar as medidas a serem adotadas.

Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) recebeu a notificação de 43 casos por esse tipo de intoxicação no País: 39 em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e 4 casos em investigação em Pernambuco. Mas, até a noite desta quarta-feira (1º), a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informa que continua a investigar três casos.

Foi confirmado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação (cinco em São Paulo e dois em Pernambuco).

O total de casos registrados, entre agosto até esta quarta-feira (1º), acende um alerta para a possível adulteração de bebidas alcoólicas. Até então, o Brasil contabilizava cerca de 20 casos de intoxicação por metanol ao longo de todo um ano, o que torna o atual cenário atípico.

"Nós estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no País. A entrada da Polícia Federal no plano se deve à suspeita de envolvimento de uma organização criminosa relacionada à adulteração de bebidas", reforçou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A investigação dos casos em São Paulo está sendo conduzida pela Polícia Federal, em conjunto com os órgãos de controle e vigilância, que já associam as ocorrências ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A recomendação é que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos comercializados.

Aos consumidores, a orientação é evitar o consumo e compra de bebidas sem rótulo, lacre de segurança ou selo fiscal.

Como funciona a sala de situação

A sala é um espaço onde a informação em saúde vai ser analisada sistematicamente por uma equipe técnica para caracterizar a situação de saúde da população intoxicada por metanol.

A equipe vai planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem adotadas neste momento de Evento de Saúde Pública, devido aos casos registrados.

A equipe técnica será composta por representantes dos ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Agricultura e Pecuária, pelos conselhos Nacional de Saúde (CNS), Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Anvisa e as secretarias de Saúde de São Paulo e Pernambuco.

A Sala de Situação é de caráter extraordinário e vai permanecer ativa enquanto persistirem o risco sanitário e a necessidade de monitoramento e resposta nacional à intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica.

Intoxicação por metanol

