"Alteração visual é o sinal mais grave", alerta médico sobre intoxicação por metanol em Pernambuco
Especialista que atendeu um dos casos em Lajedo, explica que sintomas iniciais podem se confundir com embriaguez
Após os registros de mortes por intoxicação por metanol em São Paulo, Pernambuco investiga a morte de dois homens, moradores de Lajedo, que morreram após serem internados no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Um terceiro paciente, de João Alfredo, recebeu alta, mas perdeu a visão bilateral. Os casos, que estão em análise pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, podem estar relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.
O metanol é uma substância utilizada para remover tintas, combustível e solventes, e pode ser facilmente encontrada em mercados comuns. Esse tipo de álcool é quase impossível de ser identificado a olho nu ou pelo paladar.
O médico Dr. Ítalo Mariz, que atendeu um dos pacientes vítimas da bebida adulterada em Lajedo, alerta que os sintomas iniciais são inespecíficos e podem surgir entre 6 e 8 horas após o consumo. Eles são muito parecidos com os sinais da embriaguez, como náuseas, dor abdominal e vômitos, o que pode confundir as vítimas.
“Já os sinais de gravidade, o principal que chama mais atenção é a alteração visual. Essa alteração visual, ela pode ser fotofobia, pode ser vista turva ou, em caso mais grave, cegueira”, explica o médico.
Entre os sintomas observados nos casos atendidos no Hospital de Lajedo estavam taquicardia, alterações na visão, crise de dispneia, sudorese e agitação. A presença de metanol foi confirmada nos exames, o que confirma a intoxicação.
Vigilância em Saúde de Caruaru
Segundo a gerente geral da Vigilância em Saúde de Caruaru, Cecília Borba, as equipes realizaram vistorias para verificar se a documentação fiscal está regular, se a rotulagem e a embalagem atendem às normas vigentes e se não há indícios de adulteração das bebidas.
Ela reforça a importância de a população estar atenta ao consumir bebidas alcoólicas apenas em estabelecimentos confiáveis, observando a nota fiscal, o registro no Ministério da Agricultura e se o lacre do produto não está violado. Além disso, é fundamental ficar atento aos sintomas de intoxicação.
Em casos de irregularidades ou suspeitas, a orientação é que a população procure a ouvidoria do município para realizar denúncias, colaborando assim com a fiscalização e prevenção de novos casos.
Secretaria de Saúde de João Alfredo
A Secretaria de Saúde de João Alfredo informou, por meio de vídeo, que o município está seguindo rigorosamente as orientações da Secretaria Estadual de Saúde, baseadas na nota técnica que orienta as vigilâncias em saúde municipais sobre as condutas a serem adotadas frente aos casos suspeitos.
De acordo com a secretária de saúde local, até o momento não foram registrados novos casos suspeitos em nenhuma das unidades de saúde do município, reforçando o monitoramento contínuo para garantir a segurança da população.
