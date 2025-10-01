Bares e restaurantes reforçam cuidados após casos de bebidas adulteradas com metanol em Pernambuco
Após mortes no Agreste, Abrasel em Pernambuco orienta bares e restaurantes a redobrarem atenção e cobra fiscalização mais rigorosa
Clique aqui e escute a matéria
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Pernambuco reagiu com preocupação aos recentes registros de intoxicação por bebidas destiladas adulteradas com metanol no estado e anunciou medidas de orientação ao setor. Em nota, a entidade se solidarizou com as famílias das vítimas e ressaltou que não há comprovação de que os casos tenham ocorrido em bares ou restaurantes.
“Esses estabelecimentos atendem centenas de milhares de pessoas diariamente, com segurança, e também são vítimas desse crime”, destacou o presidente da Abrasel-PE, Tony Sousa.
Segundo ele, a adulteração impacta diretamente a credibilidade dos bares e restaurantes que atuam de forma legal e favorece o comércio informal. “É um crime que coloca em risco a população e precisa ser enfrentado com rigor pelas autoridades competentes”, afirmou.
Treinamento e orientação ao setor
Para fortalecer a prevenção, a entidade realizou nesta quarta-feira (1º) um treinamento online, em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), voltado à identificação de produtos adulterados, à importância de adquirir bebidas apenas de fornecedores oficiais e às medidas a adotar em caso de suspeita. O curso foi aberto a associados e não associados e ofereceu certificação.
Tony reforçou as recomendações aos bares e restaurantes de adquirir bebidas apenas de distribuidores confiáveis, suspender imediatamente produtos sob suspeita e acionar as autoridades. “Preços muito abaixo do mercado, lacres irregulares, rótulos com impressão defeituosa e odores semelhantes a solventes são sinais que não podem ser ignorados”, alertou.
Mortes e investigação no Agreste
O alerta do setor ocorre após a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) ser notificada de três casos de intoxicação por metanol no Agreste do estado. Dois homens, moradores de Lajedo, morreram após dar entrada no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. O terceiro paciente, de João Alfredo, recebeu alta, mas perdeu a visão bilateral.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que intensificará as fiscalizações em estabelecimentos que comercializam bebidas, em parceria com vigilâncias municipais, Procon e Ministério Público. O objetivo é recolher amostras, interditar lotes suspeitos e reforçar a vigilância em toda a cadeia.
Como se proteger
A orientação aos consumidores é verificar se a bebida possui registro no Ministério da Agricultura, rótulo completo e lacre adequado, além de comprar apenas em locais de confiança. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIATox-PE) funciona 24h para orientar pelo número 0800 722 6001.
Denúncias também podem ser feitas ao Procon-PE (0800 282 1512 / 3181-7000 / denuncia@procon.pe.gov.br; à Delegacia de Crimes contra o Consumidor (3184-3835 dp.consumidor@policiacivil.pe.gov.br e à Ouvidoria da SES-PE (136 / ouvidoria@saude.pe.gov.br).