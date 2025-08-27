IPCA-15 de agosto é a melhor notícia que Lula poderia ter pelo que carrega de baixa dos alimentos embora ele prefira brigar com Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto presidente faz ministro usar boné em reunião no embate com presidente americano, inflação menor faz brasileiro comprar mais comida.

Pouca gente prestou atenção, mas em 2022, quando Jair Bolsonaro disputava à reeleição, a inflação final ficou em 5,8%, onde o grupo alimentação e bebidas foram responsáveis por quase metade do resultado.



O número cheio embutiu um desastre para o pessoal de baixa renda. Porque, enquanto as famílias de renda alta pagaram 13,6% a mais pela comida dentro do lar, as que recebiam bolsa família ou algum programa social pagaram quase 30% mais.



Inflação de 30%



Segundo um estudo do IPEA, as famílias de renda muito baixa sentiram uma inflação de alimentos de 29,00%, em 2022. As de renda baixa 26,5% e as de renda média baixa, 24,4%.



Na fila dos programas sociais da Caixa Econômica esse grupo é que recebia o Bolsa Família, o BPC e a aposentadoria d e um membro pelo INSS, geralmente um salário mínimo. E é o que perde proteína e carboidratos quando os preços sobem demais.



ICMS de gasolina



Naquele ano, no segundo semestre, o pessoal de renda média (dois salários mínimos) pagou 24,0% no item Transporte, a classe média (cinco salários mínimos) mais 25,2% e o andar de cima (dez salários mínimos) 25,9%.



Foi quando Jair Bolsonaro abriu uma guerra com os estados e cortou as alíquotas do ICMS dos combustíveis tentando baixar a inflação sem muito sucesso sem perceber que o problema não era de gasolina ou diesel, mas de feijão, arroz e frango. O custo de vida virou o grande mote da campanha de Lula para os eleitores de baixa renda.



Reunião Ministerial. Palácio do Planalto. - Ricardo Stuckert / PR

Fator comida



Se isso foi determinante para a vitória do candidato do PT é tema para o Igor Maciel. da Cena Política deste JC, que tem mais capacidade de analisar. Mas todos concordam que, na Economia, uma inflação de mais de 25% para quem recebe Bolsa Família e BPC não gera muitos motivos para se votar no candidato do Governo.



IPCA 15 de hoje



Essa memória de 2022 é interessante para se observar o que vem acontecendo com a inflação dos alimentos que tem ajudado, mais uma vez, ao agora presidente Lula. E o IPCA 15 é, certamente, a melhor notícia que ele teve no início da reunião com seus ministros. Embora nem tenha tocado no assunto.



Na segunda-feira, o governo já tinha tido uma previsão do que o IBGE anunciaria e o que anunciaria quando divulgar o IPCA de agosto nos próximos dias.



Agosto menor



Mas nesta terça-feira a autarquia disse que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de -0,14%, em agosto e ficou 0,47 pontos porcentuais (p.p.) abaixo do resultado de julho (0,33%).



A fórmula asséptica e inodora do comunicado não revela a principal informação. O grupo alimentação e bebidas (-0,53%) registram queda na média de preços pelo terceiro mês consecutivo, com destaque para as quedas da manga (-20,99%), da batata-inglesa (-18,77%), da cebola (-13,83%), do tomate (-7,71%), do arroz (-3,12%) e das carnes (-0,94%).



Tudo baixando



No mês de agosto, dos 15 itens que compõem o grupo de alimentos e bebidas 12 baixaram de preço na conta nacional medida em onze Regiões Metropolitanas do país. Nessas cidades apenas açúcares e derivados, pães e derivados e os enlatados e conservas tiveram algum aumento. Nos demais, inclusive carne, todos tiveram preços reduzidos.



Fernando Hadda com Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião Ministerial. Palácio do Planalto. - Ricardo Stuckert / PR

Comida no prato



Habitação, Vestuário, Transportes, Saúde e Cuidados Pessoais pesam na conta do mês de qualquer família. Mas onde o bicho pega é na hora das compras de alimentos. E o IPCA-15 de 2025 tem mais redução nos preços dos alimentos.



De janeiro a agosto, os preços de cereais e leguminosas baixaram 16,31%; tubérculos e raízes, 9.39% e os preços das aves ou ovos baixaram 7,79%. A carne bovina só subiu 0,15%, no ano, embora em Porto Alegre ela tenha baixado 6,96%.



Frango e ovos



Aqui no Recife os preços dos ovos e aves baixaram 6,96%, este ano. No geral, para um IPCA 15 de 3,26%, no ano os alimentos e bebidas subiram 3,73%. Ou seja está igual ao da inflação geral



Isso impacta muito mais que os aumentos de Despesas Pessoais, Vestuário e Habitação. Porque nas famílias de baixa renda metade do salário ou da renda é para comprar comida. Então, quando o IPCA 15 comunica uma redução de 0,14% em agosto é um bom motivo para o governo comemorar. Mesmo que no geral ele comunique aumentos noutros grupos de preços.



Preço baixo e apoio



As pesquisas de opinião mostram um crescimento de apoio ao presidente onde a questão da redução da inflação potencializa o apoio ao governo. Desagrupado, isso quer dizer que a redução da inflação dos alimentos potencializa o apoio ao governo.



O cidadão, eleitor, contribuinte se sente empoderado quando lê as notícias de recorde de exportação de alimentos em quantidades astronômicas como as relatadas pelo Brasil. Mas isso só se transforma em apoio ao governo se ele percebe que parte desse sucesso do agronegócios pode ser consumida no mercado interno a preços acessíveis na sua mesa.



Sem ver o efeito



E o efeito é igualmente negativo quando ele percebe que esse sucesso para alimentar outros países não está ao seu alcance no supermercado, atakarejo ou loja de bairro. Embora o governo acredite que o apoio de que precisa venha de uma frase bordada num boné.

Mercado imobiliário



O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, e o consultor Henrique Neves e Gisele Pereira, da Brain Inteligência Estratégica. Apresentam, nesta quarta-feira (27), às 8h, os resultados da pesquisa do setor imobiliário do Recife e Região Metropolitana referente ao segundo trimestre de 2025.



A pesquisa é considerada essencial para profissionais e investidores que buscam dados atualizados e transparentes para a tomada de decisões no mercado local. O evento, em formato de live, foi seguido por comentários dos números.



A Exata Engenharia através da Life Empreendimentos, marca para o segmento econômico, lançou o Bosque das Acácias. - Divulgação

Bosque das Acácias

A Exata Engenharia através da Life Empreendimentos, marca para o segmento econômico, lançou o Bosque das Acácias. O condomínio clube, localizado em Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. O empreendimento é voltado para famílias que buscam a casa própria com lazer completo e condição acessível e que pode ter subsídios de até R$75 mil, além de entrada e parcelas facilitadas.

Prêmio IGM-CFA



Nesta quinta (28) e sexta (29), na sede da Amupe tem a entrega do “Prêmio IGM-CFA de Governança Municipal”, que reconhece os municípios pernambucanos com melhor desempenho nos indicadores de gestão pública promovido pelo Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE).



No encontro teremos o “Workshop em Gestão Pública e IGM-CFA”, que prepara consultores e técnicos para aplicar a metodologia do índice em suas cidades. O evento reúne prefeitos, secretários municipais, profissionais de Administração e consultores de todo o Estado. Inscrições no bit.ly/4mnkTTY.



Feira agronordeste 2025 no Cenyro de Convenções. - Divulgação

Agrinordeste



Abertas as inscrições para a 32ª Agrinordeste, que acontece de 04 a 07 de setembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo expositores, palestras e uma programação para todos os públicos. A inscrição é gratuita no site www.agrinordeste.com.br .



Fertilizantes



O agronegócio do Brasil correu e importou em julho, o maior volume de fertilizantes do ano, totalizando 4,79 milhões de toneladas, segundo dados do MDIC. O resultado representa alta de 15,6% em relação a junho, estabelecendo um recorde histórico para o mês.



Em 2025, as importações de fertilizantes somam 24,2 milhões de toneladas. A Rússia manteve-se como principal fornecedora (28,2%), com 6,88 milhões de toneladas embarcadas seguida (21,2% ) da China com 5,14 milhões de toneladas, num crescimento de 75,7%. O Canadá (12,8% ) ocupou a terceira posição, com 3,1 milhões de toneladas frente a 2024.



Fórum Nordeste



Nesta segunda-feira (1º) tem a 14ª edição do Fórum Nordeste, promovido pelo Grupo EQM, no Recife. Reunindo especialistas, empresários e lideranças políticas que discutirão os desafios e oportunidades das energias renováveis, sustentabilidade e descarbonização da economia sob o tema: Transição energética brasileira. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e o CEO da Datagro Consultoria, Plínio Nastari estão entre os palestrantes.



Clínica Médica



O Pernambuco Centro de Convenções (Cecon) abrigará o 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que acontecerá entre 8 e 11 de outubro de 2025, devendo ter a presença de cinco mil participantes. Duas semanas depois, entre 22 e 24 de outubro, receberá a 14ª edição da HospitalMed, maior feira de saúde do Norte e Nordeste, com público estimado em 26 mil pessoas.



Costa Filho



Entusiasmado com a perspectiva de ter a segunda vaga na disputa para o Senado nas próximas eleições, o ministro dos Porto e Aeroportos, Silvio Costa Filho se superou nesta terça-feira (26) ao anunciar estudos para um vôo de São Paulo para Lagos, cidade que já foi capital da Nigéria e é a mais populosa (a capital é Ajuba).

O ministro está impossível. Esta semana, no Recife, ele disse que o presidente Lula liberou recursos para Transnordestina, Arco-Metropolitano e para as duplicações e requalificações das BRs 104, 232 e 423, cujos recursos ainda não chegaram.



Capacitação



Neste sábado (30), das 8h às 12h30, na sede do Sebrae, na Ilha do Retiro, a Tintas Iquine promove, com o apoio do Sebrae PE, o ConectaPro – Congresso de Desenvolvimento Profissional. A capacitação presencial inclui palestras com o educador físico e analista comportamental Ari Freire, a mentora para Negócios Digitais Rayanara Allana, a especialista em atendimento ao cliente Luana Melo e o analista do Sebrae Luiz Nogueira.

