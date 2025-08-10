Abrasel lança núcleo no Agreste e promove mês de eventos em Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O novo núcleo será inaugurado no dia 19 de agosto, durante um jantar especial que reunirá empresários, lideranças locais e representantes da Abrasel

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel em PE) dará, agora em agosto, um passo importante para fortalecer sua atuação no interior do estado. A entidade lança, oficialmente, o Núcleo Abrasel Agreste, sediado em Caruaru, e realiza uma programação intensa ao longo do mês, batizado como “Mês da Abrasel em Caruaru”. A iniciativa marca uma nova fase de aproximação com empresários da região e pretende ampliar a representatividade do setor no Agreste pernambucano.

O novo núcleo será inaugurado no dia 19 de agosto, durante um jantar especial que reunirá empresários, lideranças locais e representantes da Abrasel. A coordenação ficará a cargo do empresário Pedro Praxedes, do Boteco Paulistano, que será o elo entre a entidade e as demandas dos bares e restaurantes de municípios como Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Belo Jardim, Arcoverde, Gravatá, Pesqueira, Brejo da Madre de Deus, São Bento do Una, Surubim e Lajedo, entre outros.

“Queremos que o núcleo seja uma ponte real entre as necessidades dos empresários e as soluções que a Abrasel pode oferecer”, afirma Pedro Praxedes.

Já a programação especial começa com o “Capacita Abrasel”, numa versão exclusiva para colaboradores. A ação acontece de 11 a 15 de agosto, em parceria com o SEBRAE, oferecendo capacitação prática e gratuita para profissionais de atendimento, cozinha e operação dos bares e restaurantes da cidade.

De 18 a 21, o projeto “Abrasel na Estrada” chega a Caruaru e Garanhuns, com encontros presenciais que abordam conteúdos ligados à gestão, inovação, sustentabilidade e troca de experiências entre empresários do setor.

Seguindo a programação, no dia 26 de agosto, a entidade realiza mais uma edição do “Capacita Abrasel”, dessa vez com foco nos gestores de bares e restaurantes de Caruaru. Em parceria com o SEBRAE, a atividade promove treinamento direcionado para empresários e líderes de equipes, com foco em estratégias de gestão e resultados.

Para encerrar as atividades, de 27 de agosto a 03 de setembro, a Abrasel em PE promove o “Circuito Gastrô” nos municípios de Caruaru e Garanhuns, um festival gastronômico que apresentará ao público pratos especiais servidos nos estabelecimentos participantes, com o objetivo de promover a culinária local.

Além de participar dos eventos, os empresários da região poderão se associar à Abrasel com tarifas reduzidas, entre R$ 80 e R$ 130 mensais, tendo acesso a benefícios como consultorias, apoio jurídico, participação em festivais, rede de fornecedores com condições exclusivas e representatividade em fóruns de decisão.

“O Agreste tem um potencial enorme e queremos estar cada vez mais próximos, apoiando e conectando o setor a oportunidades que gerem desenvolvimento e competitividade”, destaca Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Com isso, a entidade reforça o compromisso de impulsionar o desenvolvimento do setor de alimentação fora do lar no Agreste e convida os empreendedores locais a fazerem parte dessa nova fase de crescimento.