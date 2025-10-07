Santa Cruz supera arrecadação do Sport na Série B 2024 mesmo disputando a Série D em 2025

Este levantamento considera apenas a soma de bilheteria e premiações, não contabilizando rendas advindas de direitos de transmissão, plano de sócios, patrocínios e outras.

Segundo dados do ge, a receita bruta advinda de bilheteria tricolor foi de R$ 9.813.230,00. Em premiação na Série D, a Cobra Coral recebeu R$ 1.300.000 (R$ 458.000 por participação, R$ 170.000 × 4 por classificações no mata-mata e R$ 250.000 por chegar à Final), totalizando R$ 10.951.230.

Já o Sport, segundo dados da Rádio Itatiaia, apresentou a seguinte composição:

Bilheteria (Série B 2024): R$ 8.597.065

Premiação pelo acesso: R$ 1.350.000

Somados, os valores chegam a R$ 9.947.065,00. Na prática, o Santa Cruz aparece com cerca de R$ 1.004.165,00 a mais em arrecadação bruta quando comparado ao rival.

É importante ressaltar que esses números representam apenas arrecadação bruta. Não foram descontadas despesas operacionais das partidas, como segurança, taxas, limpeza, arbitragem e logística, que impactam o resultado líquido das equipes.

Portanto, o valor aqui exposto diz respeito ao que entrou nos cofres na forma de renda de bilheteria e premiações, não ao lucro final.

Mesmo assim, o resultado é um indicativo claro da força da torcida coral, que compareceu em massa e contribuiu para que o Santa Cruz conseguisse um montante superior ao do maior rival, apesar da diferença de divisões.

O Sport, por sua vez, viveu um período longo de jogos de pontos corridos ao atuar na Arena de Pernambuco durante a imensa maior parte da competição, fator que pode ter influenciado presença e receitas do torcedor rubro-negro.

Ao contrário, o Santa Cruz contou com partidas de grande apelo nesta reta final de Série D.