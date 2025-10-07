Sport supera pior campanha da Série A, mas segue como pior do Nordeste
Leão soma 16 pontos em 25 rodadas, superou campanha da Chapecoense em 2021, mas continua atrás de América-RN, Náutico e Santa Cruz
Com o empate em 1 x 1 com o Cruzeiro, no último domingo (5), o Sport chegou aos 16 pontos e superou a pior campanha da história do Brasileirão da Série A na era dos pontos corridos, que pertencia e segue pertencendo à Chapecoense, que conquistou apenas 15 pontos em 2021.
No entanto, a campanha rubro-negra segue sendo a pior da história do Nordeste e, consequentemente, a pior dentre os times pernambucanos.
Este levantamento leva em consideração as edições disputadas a partir de 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 equipes.
Em 2003 e 2004, 24 equipes disputaram a competição enquanto que em 2005, o Brasileirão contou com 22 times participantes.
Qual a pior campanha do Nordeste na Série A do Brasileirão?
A pior campanha da história do futebol nordestino pertence ao América-RN, que terminou sua campanha de 2007 com 17 pontos. Para superá-la, o Sport precisa ou de uma vitória ou de dois empates, uma vez que, caso iguale a mesma pontuação, ficaria atrás no número de vitórias (3 x 4).
Náutico tem a pior campanha pernambucana
Já a pior campanha pernambucana, e segunda pior entre times do Nordeste, pertence ao Náutico. Em 2013, o Timbu alcançou 20 pontos e carrega esta marca negativa até hoje.
Para superar o Timbu, o Sport teria que chegar aos 21 pontos, uma vez que chegando aos mesmos 20, também ficaria atrás no número de vitórias (4 x 5).
O Santa Cruz já teve a pior campanha da história, em 2006, com apenas 28 pontos conquistados, mas hoje, aparece apenas como a 9ª pior campanha, mesma pontuação do América-MG, que teve o mesmo número de vitórias e saldo de gols do Tricolor, mas com menor número de gols pró.
Cobra Coral e Coelho estão à frente, além de Chapecoense, América-RN e Náutico, de Avaí, com 20 pontos em 2019, do Juventude com 22 em 2022, do Paraná com 23 em 2018 e do Botafogo, com 27 pontos em 2020.
Qual a pior campanha do Sport no Brasileirão?
A pior campanha do Sport na Série A se deu em 2009. Após um início avassalador com grande campanha na Libertadores, o Leão se afundou em uma crise após a saída turbulenta de Nelsinho Baptista e grande reformulação no elenco.
Em 38 rodadas, o Sport somou 31 pontos, basicamente o dobro da atual pontuação, tendo vencido 7 partidas contra momentâneas duas vitórias do elenco de 2025.
As piores campanhas da história do Brasileirão com 20 equipes
- Chapecoense - 15 pontos (2021)
- América-RN - 17 pontos (2007)
- Avaí - 20 pontos (2019)
- Náutico - 20 pontos (2013)
- Juventude - 22 pontos (2022)
- Paraná - 23 pontos (2018)
- Botafogo - 27 pontos (2020)