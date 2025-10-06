Sport estaria fora do Z4 se Daniel Paulista tivesse chegado antes? Confira números
Com aproveitamento de 30,9% desde que chegou ao Sport, Daniel Paulista fez o Sport somar 13 dos 16 pontos somados pelo Leão na Série A
O empate em 1x1 com o Cruzeiro, neste domingo (5), reforçou uma tendência: o Sport é hoje um time mais competitivo sob o comando de Daniel Paulista. E um levantamento mostra que, se o treinador estivesse desde o início da Série A, o Leão poderia viver uma realidade um pouco diferente na tabela.
Com o resultado no Mineirão, Daniel completou 14 jogos à frente do Sport na Série A, com 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Isso representa 13 pontos conquistados de um total de 42 possíveis — aproveitamento de 30,9%. Embora o número ainda não seja suficiente para garantir permanência, ele mostra uma melhora considerável em relação ao desempenho anterior, quando o clube somava menos de 15% de aproveitamento.
O que mudaria com Daniel desde a 1ª rodada
Projetando o mesmo rendimento (30,9%) em todo o campeonato, o Sport teria, após as 25 rodadas já disputadas, 23 pontos conquistados — o mesmo número do Juventude, atual 19º colocado. Na prática, o Leão ainda estaria dentro da zona de rebaixamento, mas com chances mais reais de deixar o Z-4, já que o Vitória (17º) soma 25 pontos, e o Atlético-MG (16º) tem 29.
Com esse cenário, o time pernambucano deixaria a lanterna e estaria apenas duas vitórias atrás da zona de permanência, o que transformaria a reta final do campeonato em uma disputa aberta pela salvação.
- Sport critica arbitragem do empate com o Cruzeiro na Série A 2025; veja todos os lances polêmicos questionados
- Sport: Apesar do empate com o Cruzeiro, risco de queda aumenta drasticamente
- Daniel Paulista valoriza empate do Sport com o Cruzeiro e elogia postura da equipe: "Deixamos uma imagem positiva"
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Evolução tática e competitividade
Desde que assumiu, Daniel Paulista conseguiu dar padrão ao Sport. A equipe voltou a ser competitiva, mesmo diante de adversários de maior investimento. Empatou com o Fluminense (2x2) e o Cruzeiro (1x1), atuando de forma equilibrada e organizada.
Em coletiva após o jogo em Belo Horizonte, o técnico destacou a postura do time e a evolução recente:
“Eu acho que a postura da equipe tem sido boa. Ela tem lutado, tem sido competitiva, disputa cada confronto com intensidade. Hoje, se você fizer uma análise fria, esquecer a classificação e olhar para o que aconteceu no jogo, não vai dizer que o Sport é o último colocado da competição pelo que apresentou”, afirmou Daniel.
Com o treinador, o Sport apresentou melhora defensiva, passou a sofrer menos gols e, principalmente, voltou a competir em jogos fora de casa — algo que parecia distante nas rodadas iniciais.
Projeção até o fim do campeonato
Se mantiver o aproveitamento de 30,9% até o fim do Brasileirão, o Sport terminaria com cerca de 28 pontos, número muito abaixo para quem quer escapar do rebaixamento.
O desafio, porém, está em converter empates em vitórias: foram sete igualdades nas últimas 14 partidas. Para tentar alcançar o “milagre”, o Leão precisa aproveitar os confrontos diretos contra Atlético-MG, Vitória, Fortaleza e Juventude — equipes que também lutam na parte de baixo da tabela.