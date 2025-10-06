Daniel Paulista valoriza empate do Sport com o Cruzeiro e elogia postura da equipe: "Deixamos uma imagem positiva"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnico destacou a entrega do time na Arena Mineirão e projetou o confronto diante do Atlético-MG, na quarta-feira (8), pela Série A

O técnico Daniel Paulista saiu satisfeito com o desempenho do Sport no empate por 1x1 com o Cruzeiro, neste domingo (5), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o time ainda na lanterna da Série A, o treinador destacou a evolução coletiva, elogiou a postura dos jogadores e avaliou o resultado como “bom dentro das circunstâncias”.

“O resultado acho que foi bom, né? Porque você empatar com um postulante ao título na situação que nós estamos dentro da competição, fora de casa, com o adversário com o apoio do seu torcedor, com mais de 50 mil pessoas no estádio… E acima de tudo fazendo uma boa apresentação. Acho que isso é muito importante também, deixar uma imagem positiva de que o trabalho está dando resultado dentro do campo”, afirmou Daniel.

O treinador admitiu que o Cruzeiro impôs pressão nos primeiros 25 minutos, mas ressaltou que o Sport soube se ajustar e ganhou equilíbrio tático ainda no primeiro tempo:

“A entrada do Christian dificultou muito, ele flutuava por dentro e desencaixava nossa marcação. Depois que trouxemos o Derik um pouco mais para trás, melhoramos. O time começou a sair mais para o jogo e, numa transição, achamos o primeiro gol com o Matheuzinho e o Derik.”

O gol citado pelo técnico foi o de Derik Lacerda, aos 38 minutos da etapa inicial. O atacante chegou ao quarto gol na competição e foi exaltado por Daniel:

“É mérito do próprio atleta. Ele veio para jogar mais pelo lado do campo, mas se encontrou como centroavante. Tem ataque à profundidade, participa da bola parada, e vem crescendo junto com o time.”

No segundo tempo, o treinador detalhou a mudança que fez ao colocar Igor Cariús para reforçar o lado esquerdo da defesa e dar mais amplitude à marcação, evitando infiltrações do Cruzeiro:

“A entrada do Cariús foi para fortalecer o lado esquerdo, onde o Cruzeiro criava mais. Conseguimos bloquear aquele setor e, a partir daí, roubávamos bolas com campo aberto, encontrando espaços. Poderíamos ter feito o placar maior, mas faltou efetividade.”

Mesmo após o gol de empate de Gabigol, Daniel Paulista ressaltou a maturidade da equipe para não se desorganizar:

“A equipe nunca se desesperou, se manteve organizada dentro do plano de jogo. Mesmo com o empate, ainda criamos chances para vencer. A imagem que fica é positiva, de confiança e esperança para o próximo jogo.”

Próximo desafio e evolução na Série A

O treinador reconheceu que o empate fora de casa deve servir como combustível para a sequência do campeonato, projetando o duelo diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (8), novamente em Belo Horizonte.

“É natural que a expectativa cresça. Se a gente conseguiu jogar dessa forma aqui, temos que trabalhar para ser ainda melhor. O Atlético vive outra situação, mas é uma equipe de muita qualidade. Precisamos de um plano bem definido para vencer.”

Questionado sobre a arbitragem e um possível pênalti em Ramon Menezes, Daniel voltou a cobrar mais profissionalismo no setor:

“Para mim, foi pênalti. Já revi o lance. Mas isento o árbitro, é um lance difícil de ver no campo. O problema é que o jogo foi reiniciado rapidamente, e o VAR não analisou com o cuidado necessário. O atleta do Cruzeiro não faz menção de disputar a bola, vai direto no contato. Precisamos debater mais para que o futebol seja mais justo.”

Por fim, o técnico destacou a postura do grupo e a importância de manter o nível de competitividade das últimas rodadas:

“A postura da equipe tem sido boa. Temos lutado, sido competitivos e visto crescimento de atletas que não vinham jogando. Hoje, se alguém assistisse ao jogo sem olhar a tabela, não diria que o Sport é o último colocado.”